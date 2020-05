Flott V4-omgang med spennende objekter

Umåker sparker i gang uken fra Sverige, og gjør det med en flott V4-omgang! Våre største bonger er uten banker, og krydret med flere spennende objekter. Du tar vel rygg?

Flotte gevinster i V65 på Jarlsberg søndag 10. mai

Det ble flott treff for Leirvågs største V65-forslag (innl. pris kr 1 890 kr) i V65-spillet på Jarlsberg søndag kveld. Storfavoritten 5 Elegant Ima innfridde som banker i V65-1, men både 1 Kjennesgodtut (57,5 prosent) og 7 Moe Tyr (56,4 prosent) sviktet i sine respektive løp. Dermed ble det flotte 13 801 kr i utbetaling. Totalt ble det klaff for seks andelslag på Eksperten.

Lerum med knallsterke V75-vurderinger 3. mai! Kr.240 ble til Kr.12 708!

Det ble servert mildt sagt solide tips i søndagens V75-omgang fra Vaggeryd. Bankeren, Perfect Gede (2-valg), vant som ventet enkelt fra tet. Smevikens Cruiser (4,4%) sjokket i finalen, men på vår rank stod den først, og solid info ble gitt. Den MINSTE V75-BONGEN til undertegnede på Kr.240 suste inn, og betalte ut solide Kr.12 708!



På Eksperten ble det fullklaff for totalt 32 av undertegnedes andelslag, mens vår samarbeidspartner, SNOKEN, traff på 14 av sine andelslag (samtlige). Prisen på andelslagene var fra Kr.500 (4 andeler a Kr.125 /10 andeler a Kr.50) og helt opp til Kr.4 000 (4 andeler a Kr.1 000/20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.13 695 til Kr.16 198 hver seg.

Totalt ble Kr.640 715 innspilt på disse 46 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V75-løpene fra Vaggeryd var Kr.67 176.

Umåker står for dagens V4-lunsj fra Sverige, og det er en fin omgang vi har foran oss. Vi spiller bankerfritt på våre litt større bonger, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V4-1 : 7 Guli Orkan – Trengte løpet etter pause sist, men gikk altså 28,7/2140ma på en noe krevende bane. Var dog litt småtjukk, og har garantert gått MYE frem med den blåseren i kroppen. Nå sitter Ove A. Lindqvist seg opp, og det er naturligvis et pluss. Distansen takler den dessuten bedre enn de fleste, og den er verdt et forsøk i innledningsløpet.

V4-2 : 9 Fux – Er under en rivende utvikling, og var meget god i nederlaget sist. Var da ikke veldig langt unna en såpass god hest som Yankee Blue i mål, og vi gav den et stort pluss i kanten. Møter ingen Yankee Blue nå, og med en ytterligere fremgang så kan opplagt dette gå veien. PASSES!

V4-3 : 6 Dreams Patric – Er betydelig bedre enn raden, og nå kommer vel seieren? Havnet på vingel sist, og ble etter hvert bakket ned i åttende utvendig. Ble så med i tredjespor på siste bortre, og avsluttet fakta riktig så sterkt. Gjorde nok et av karrierens beste løp. Er kjapp fra start, og skulle den komme seg foran på denne sprinten så må sjansene være store om den går som sist. OBS!

V4-4 : 1 Mr Charming – Gikk en RÅSTERK sisterunde sist (12,4 s 1000m), og var strålende i nederlaget. Virket ikke sluttkjørt over mål, og var rett og slett veldig bra. Er ganske kjapp ut, og innersporet burde ikke være noen felle. Motstanden er heller ikke steintøff, og vi føler at favoritten er motivert.