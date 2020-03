Flott V5-omgang fra Mantorp

Mantorp byr på en spennende V5-omgang denne kvelden. Vi har jobbet gjennom omgangen, og byr på våre beste tips. Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene?

Mantorp er den andre banen som har trav denne kvelden, og det blir både et V5 og V4-spill her. Vi har naturligvis gjort jobben for deg, og byr på dagens beste banker samt dagens beste objekt i V5-spillet.

Dagens beste V5-banker:

V5-4/V4-1 : 7 Make More Cider - Har radet opp, og er rett og slett en knallgod hoppe som er bedre enn det grunnlaget den har på konto. Imponerte vel ikke veldig etter pause sist, men holdt sikkert unna på en helt elendig bane. Det var mulig at banen den dagen ikke passet, men uansett viste den fin skalle, og tiden ble bra på den dårlige banen. Har fått dette løpet i kroppen etter pause, banen i kveld blir bedre, og på sitt beste så tror vi bestemt ikke den taper et løp som dette. ALL IN!

Dagens beste V5-objekt:

V5-5/V4-2 : 10 Celsius Evo - Ser fakta til å gå noe under radaren i finalen, og den vil trolig ha en bra bit under 10% av innsatsene på seg. Akkurat det tar vi i mot med takk. Celsius Evo er MILEVIS bedre enn raden, og snart må vel det komme en seier? Sist tapte den mye fra start, men avsluttet knallsterkt i kulissene. Var alt annet enn tom over mål, og fungerte i tillegg langt bedre i aksjonen etter at man rykket fremskoene. Distansen i kveld er kun et stort pluss, og blir det bare litt tempo her så skal denne bli BLYTUNG å stå i mot. Vår ide, og denne skal med på alt!

