Flott V64-kveld fra Sverige

Det vrimler av talentfulle hester i kveldens V64-omgang! Vi er litt inne på at en av storfavorittene er i trøbbel... Få også med deg flere helfrekke objekter! V64-opptur i vente?

Lerum med TOPPTIPS i Bergen 10. september - tok du rygg?

Undertegnede serverte MEGET STERKE TIPS til Bergen torsdag, og det meste satt. V65-bongen til Kr.480 betalte ut meget solide Kr.7 951, mens V5-bongen til Kr.980 betalte ut Kr.8 301,-. På Eksperten ble det levert 20 V65-bonger, og ALLE satt som de skulle. Du var vel med på spillfesten?



Örebro byr på en spennende V64-omgang med start klokken 19.30. Den store bongen vår til Kr.1 800 er uten banker, mens på våre litt mindre bonger banker 6 Hefner A.M. i finalen. Dyringen som kostet 1,6 millioner var fin etter pause sist, og leder fort sitt løp hele veien. Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 3 Ultion Face – Et flott innledningsløp for 4-åringer innleder, og dette er fakta ganske jevnt. Vår ide var stor i nederlaget mot Aetos Kronos nest sist, mens det ble galopp i finalen av Derby sist. Med spor innenfor 4 Belker er nok Adrian Kolgjini på tetjakt, og skulle han greie å komme seg foran, ja, da er nok dette løpet over. Skal stå først på ranken, og vi tror en hel del på denne i kveld,

V64-2 : 4 Smokey Herman – Har en lekker oppgave foran seg her, og den blir ikke enkel å plukke ned. Fullførte fint på en meget god tid nest sist, mens den sist var tapper fra dødens. Spinner til tet i kveld, og vår feeling er at den kan taue dette løpet fra start til mål. MÅ BARE PRØVES!

V64-3 : 10 Hanapier – 3-årsløp på slutten av sesongen pleier ofte å være litt «skumle» å ranke da hestene er sliten etter en lang sesong. Vår ide kom ut etter pause sist, så veldig fin ut, og gikk PIGG i mål etter sene luker. Er ganske sikkert ytterligere forbedret til denne starten, og mot en overkommelig gjeng MÅ den passes. Vår ide!

V64-4 : 4 Witty – Et dameløp venter, og heller ikke dette er helt lettløst. Vår ide er stadig bedre enn raden, og gikk PIGG i mål etter et passivt opplegg sist. Inntrykket var meget bra, og vi gav den et stort pluss i kanten. Er veldig riktig ute når det gjelder motstand, og får bare kusken til styringen så burde den duge godt. OBS!

V64-5 : 3 Solkattens Ferrari – Må det ha vært noen feil på sist for da var den langt under pari. Gangen før spurtet den sylvasst, og på klokken stod det 11,4/600m – 13,2/1000m. Er veldig kjapp i takene, og vi er klart inne på at denne tar tet om Mika Forss prikker starten. Fra tet, og tilbake på sitt beste etter en liten pause, ja, da tror vi rett og slett at det dreier seg om en vinner. SPILLES!

V64-6 : 6 Hefner A.M. – Ble altså handlet inn for 1,6 millioner på en åringsauksjon, og det er snakk om en SUPERSTAMMET hest dette. Er altså etter Muscle Hill og topphoppen She Loves You. Var fin etter pause sist, og vant der sikkert på 15,0. Da skal man huske på at banen var noe krevende. Er nok ytterligere forbedret til denne starten, den er kjapp i vei, og fra tet bør den holde unna. Vi tror MYE på denne favoritten.