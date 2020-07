Flott V64-omgang med talentfull banker

Bankeren er noe litt utover det vanlige! Flere frekke objekter utfordrer overspilte favoritter! Går det kanskje mot en saftig V64-opptur?

Gedigen V4-suksess! Kr.1 872 ble til Kr.55 130 søndag 5. juli!

Det ble nok en utfordrende V64-omgang på galoppen i Gøteborg søndag. Kun en spiller klarte seks rette i V64 og seks rette betalte ut hele 326 240. Vrient ble det også i V4-spillet, men her ble det kjempeklaff for våre galoppeksperter. 8. valget 13 Last Reference var krysset på kun tre hester på det største V4-forslaget i V4-4 (innl.pris kr 1 872). To andelslag på Eksperten med fire andeler a kr 500 satt klokkerent og V4-utbetalingen landet på solide 55 130 kr.

Ny supertreff! Kr.980 ble til Kr.15 181 onsdag 8. juli!

Våre galoppeksperter lanserte 4 In Vero We Trust som banker i V4-4 under onsdagens V4-omgang på Bro Park og denne innfride til fulle. Og med et 10. valg i V4-1, et 9. valg i V4-2 og et 5. valg i V4-3, ble det flotte 15 181 kr i utbetaling for 4 rette. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 980 satt klokkerent og totalt ble det klaff for 10 andelslag på Eksperten.

Örebro byr på en KNALLFIN V64-omgang denne kvelden, og det er solid kvalitet på flere av løpene. Kveldens beste banker blir kjørt av Per Nordström, og vi spekulerer ikke mot supertalentet 2 Önas Prince (V64-3) som har nydelige betingelser foran seg. Vi må bare tro HARDT på tet og slutt! Ta rygg på følgende:

V64-1 : 3 Knightgi – Småskummelt innledningsløp hvor vi prøver oss med en fra dypet. Knightgi er MILEVIS bedre enn raden, og snart må vel det lykkes for Morgan Ivarsson bak denne? Satt bom fast sist, og kom også til mål med krefter igjen både tredje sist, og fjerde sist. Er kjapp i vei, og fra for eksempel rygg leder/et fint par der fremme så gjør den seg ikke bort. Vår frekke ide i et løp hvor det kan være smart å plukke med seg noen.

V64-2 : 11 Listas Marion – Her er det alt annet enn lettløst, og igjen kan det vise seg smart å plukke med noen hester. Vår ide er ikke akkurat travsikker, men er betydelig bedre enn raden, og møter dessuten en svært overkommelig gjeng. Gikk med sko på alle fire sist, og var ikke som best da. Feilet med krefter igjen både nest sist, og tredje sist. Motstandsmessig kan den ikke få en bedre oppgave, og den skal helt klart tas på alvor.

V64-3 : 2 Önas Prince – Har en smellfin oppgave foran seg i kveld, og det skal dreie seg om tet og slutt. Jogget 11,5/1640ma sist, og er et veldig talent. Distansen nå er ny, men her burde det ikke bli et for stort tempo, og dermed skal hesten til Per Norström ikke ha noen problemer med å takle den. Blir testet uten sko for første gang i karrieren, men vi regner med at det går fint. MÅ HA EN TOPP MULIGHET!

V64-4 : 9 Gulfstream AM – Er BEST, men formen er mildt sagt usikker. Det var gode rapporter på denne etter pause sist, men måtte da innom et par galopper. Vi er dog inne på at den ble felt av en elendig bane, og velger å skylde på det. Denne er kapabel nok til å duge i Derby litt senere, og feilfritt skal noen og enhver få kjørt seg. MÅ MED PÅ ALT!

V64-5 : 6 Kaptah – Er under en konstant utvikling, og virker bare å bli bedre og bedre. Vant utrolig enkelt sist, mens den ikke var veldig langt bak en såpass god hest som Van Gogh Z.S. nest sist (12,2 s 800m). Møter ikke noe tøffere hester her, og er på foto om det bare klaffer litt på veien. OBS!

V64-6 : 1 Valley Brodde – Møtte gode hester sist, og når den heller ikke var helt på topp så kunne det ikke gå. Nå har den fått hentet seg inn, trent på bra, og hadde aldri blitt sendt til start igjen uten at formen var tilbake på sitt beste. Er kjapp i vei, og selv om den ikke skulle greie å forsvare sporet så vil den havne fint på det. Har en meget bra sjanse i et løp som dette om den ikke blir fast, og vi føler at favoritten er motivert.