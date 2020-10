Flott V65-kveld fra Sverige

Bankeren tror treneren hardt på! Storskrell som har sett helt lysende ut på slutten - gå ikke glipp av den! Du blir vel med oss i jakten på V65-suksess i kveld?

Lerum med solid treff på V65-systemene 28. september - tok du rygg?

Vi kom ikke helt i mål på de flate bongene på Klosterskogen denne mandagen, men vår bong på Kr.360 betalte likevel ut fine Kr.2 040,-. På Eksperten leverte undertegnede to systemer (fire andeler a Kr.1 000 / ti andeler a Kr.400), og begge disse systemene suste inn med SEKS RIKTIGE! Utbetalingen ble knallfine Kr.52 204 for hvert av systemene, og det ble dermed en meget fin kveld for flere av våre kunder.



Speedy Jetstar (13,4%) hadde vi SINGEL UTGANG på systemene mot dagens tyngste favoritt, og følgende info serverte vi på godbiten:



V65-1 : 4 Speedy Jetstar – Var fem ganger blant de to beste i fjor, og vant også tre løp. To av de løpene ble vunnet på høsten. Har nå fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og formen virker å være veldig på riktig vei. Leverte en relativt sterk sluttrunde sist, og på klokken stod det 13,9 s 800m. Er normalt kjapp fra start når den løser, den er trolig ytterligere forbedret i kveld, og mot en ikke veldig hard motstand må den passes. Slår til som en ordentlig godbit?

Lerum med V4-FEST på Visby 1. oktober

Alt av V4-bonger satt på Visby denne torsdagen, og meget solide tips ble servert! Kakuna Jons (3-valg / 16%) ble banket på den lille bongen til Kr.144, og det mot dagens nest tyngste favoritt. Janssons Frestelse (18%) var en annen godbit som ble servert, og den holdt lekestue med dagens tyngste favoritt. Den lille bongen til Kr.144 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.1 996,-



Romme står for kveldsunderholdningen, og det er en riktig så fin V65-omgang som venter. Det er heldigvis ikke en "vanlig lørdagsomgang" med kun oppsamlingsløp, og kvaliteten er noe bedre enn vanlig. Vi byr på dagens beste banker samt et objekt som hjelp på veien mot en V65-opptur.

V65-2 : 5 Bold Heuvelland - Denne har vi sett i Tyskland, og bitvis latt oss imponere. Når den vant på 15,0/1900ma nest sist så kom den helt alene til mål, og det virket dessuten til å være mye krefter igjen. Debuterer for Oscar Berglund i kveld, rapportene er meget gode, og han tror på seier direkte. Møter "IKKE NOE", og leverer den i nærheten av det den har gjort i Tyskland, ja, da er det snakk om en sikker vinner. Anders Eriksson kusker, og hesten er dermed i de beste hender.

V65-3 : 12 Timotejs Fredag - Var faktisk et 15-valg når vi la ut våre tips, og den hadde 0% av innsatsene på seg. Blir naturligvis mye mer spilt etter at vi varsler, men det skal den også være. Satt bom fast som fulltanket nest sist, mens den gikk en enorm opphenting etter galopp sist. Viste da 14/1900m på et meget bra sett. Er i en absolutt toppform, og klaffer det bare litt på veien så kan denne utmerket godt skrelle. PASSES!





