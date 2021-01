Flott V65-kveld på Forus

Forus står for V65-omgangen i kveld, og det er en fyldig meny man serverer. Vi går for gull med en talentfull banker...

Forus Travbane byr på en fyldig meny denne kvelden, og det skal altså kjøres ti løp. Kvaliteten er bedre på disse løpene enn det som ble servert i Bergen Torsdag. 11 G. Tore (V65-3) er kveldens beste holdepunkt, og den tar seg av sitt løp om alt går riktig for seg. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 11 Happy Dragon – Er i superform, og nå når den møter på billigere motstand så må den virkelig passes. Holdt meget bra fra tet sist, og ble da kun spurtet ned av svært gode I Am The Tiger. Gangen før viste den 11,4 s 300m i kulissene i V5’en. Har aldri vært bedre enn nå, og med tempo blir den meget skummel. Prøves som et helfrekt bud i innledningen.

V65-2 : 1 Ector De Marys – Her er det elendig klasse, og det skal svært lite til for å vinne et løp som dette. Vår ide kommer ut etter en liten pause, men den har litt inne, og var dessuten positiv i sitt siste løp før denne pausen. Ble da hindret, og kom til mål med litt krefter igjen. Står ikke tilbake for noen av disse, og den må passes fra et bra spor.

V65-3 : 11 G. Tore – En eller veldig mange. G. Tore er en lillebror til G. Jerken, og også G. Tore har vist fint talent i begynnelsen av sin karriere. Travet 30,4/2160mv sist, og det uten å være som best. Kommer her ut etter en pause, rapportene går i dur, og det er liten tvil om at G. Tore har en STOR sjanse om alt går riktig for seg. Er en motivert storfavoritt.

V65-4 : 9 Victoria R. – Her er det et ganske klart skille på hestene, og det vil overraske oss mye om det kommer en vinner utover de vi tror mest på. Victoria R. har løftet seg i regi Geir Gudmestad, og den var god igjen sist. Ble da kontret ut av Grude Odin, og akkurat det er det ikke noe å si på. Er KJAPP fra start, og fra første omvendt kommer den fort fykende direkte. SPILLES!

V65-5 : 2 Verdals Svarten – Er variabel, men mer enn god nok i et løp som dette. Sjokket i V75 nest sist, og viste da hvor bra den kan være. Var også OK i V75’en sist. Får opp Dalen i «jolla» i kveld, og han er flink å vekke liv i det meste. Er 20m billigere ute enn flere hester den har stått likt med tidligere, og den må bare prøves fra slike betingelser.

V65-6 : 6 Muscle Dream – Fullførte klart bra etter pause sist, men hadde nok også godt av det løpet i kroppen. Ventes forbedret til kveldens oppgave, og skulle den bli sluppet til tet, ja, da er dette løpet over. Soleklar favoritt, og vi skjønner de som banker denne i finalen.