Flott V65-lunsj fra Sverige

Bankeren lar seg rett og slett ikke stoppe? Helfrekk ide med løp i kroppen etter pause! Går det kanskje mot en saftig opptur i dagens lunsjomgang?

Leirvåg knallet til på Bjerke 26. desember!

Det ble ikke helt lettløst på Bjerke denne torsdagen, og vi kom ikke i mål med våre flate V65-bonger. Det store V65-systemet (fire andeler a kr 995) satt imidlertid som spikret, og betalte ut knallfine 28 136 kr. I V5-spillet ble det supertreff for den store bongen (fire andeler a kr 300), og den betalte ut herlige 22 498 kr.

Lerum med systemfullklaff i lunsjen på Färjestad 23. desember!

Våre to største V4-systemer (fire andeler a Kr.500) satt som spikret i lunsjen mandag, og det ble OK for dem som tok rygg. Utbetalingen ble nemlig fine Kr.7 257,-



Lerum med SOLID fulltreffer 21. desember - Kr.980 ble til Kr.16 215!

Stålbankeren i V4-spillet, E.V. Mici, innfridde som ventet, og dermed satt undertegnedes store V4-bong svært godt dekket i de siste avdelingene. Etter at et 5-valg, 8-valg, og 7-valg vant de tre påfølgende avdelingene ble det bra med kroner for de som tok rygg på den store V4-bongen til Örebro. Her kunne man nemlig hente ut hele Kr. 16 215,-. Vi gratulerer de som tok rygg.

Er du klar for V75 Julebonanza?

Fra 23. desember til 31. desember blir det ÅTTE V75-omganger, og det hele avrundes med en gedigen MULTIJACKPOT på selveste nyttårsaften. Vi jobber naturligvis på gjennom hele julen, og gir deg oppdaterte travtips hver dag. Sjekk ut følgende:

27. desember: V75 Momarken med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 fredag.

28. desember: V75 Romme med start kl.16.20. Våre tips er klare ca.15.00 fredag.

29. desember: V75 Charlottenlund med start kl.15.00. Våre tips er klare ca. 09.00 søndag.

30. desember: V75 Bjerke med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

31. desember: V75 Axevalla med start kl.15.00. Våre tips er klare ca.18.00 mandag. HER ER DET MULTIJACKPOT MED MINST 16 MILLIONER EKSTRA!

Husk også på at du kan se SAMTLIGE V75-OMGANGER direkte på Nettavisen!

Bergsåker står for dagens V65-lunsj, og her kan det bli mye Stall Bergh. Bankeren vår kommer fra den stallen, og på våre bonger står 11 J.H. Respons (V65-5) alene. Er beste hesten, distansen er bare et pluss, og vi er inne på at den runder alt! ALL IN! Ellers er det bare å ta rygg på følgende:

V65-1 : 9 Järvsö Fux – Er ikke helt travsikker, men kommer den seg bare rundt uten noe tull på veien så må mulighetene være gode. Feilet sist, mens den var godkjent i steintøffe omgivelser nest sist. Er motstandsmessig BILLIG ute i dette lunsjløpet, og den skal stå først på ranken.

V65-2 : 10 Harper Seabrook – Galopperte sist, mens den spurtet meget solid nest sist. Da viste klokken 10,7 s 800m, og det var dessuten i helt andre omgivelser enn dette. Distansen nå er kun et pluss, og vi tror ikke den taper dette i en feilfri utgave. Er en veldig motivert favoritt som også vi tror mye på.

V65-3 : 4 Self Explosive – Var nok ikke helt på topp i sine siste løp, og den kommer nå ut etter en liten pause som helt sikkert har gjort godt. Var god i nederlaget tredje sist, og leverer den noe slikt her, ja, da er sjansene store. Vi liker dessuten at den er kuskeplusset med Magnus Djuse. SPILLES!

V65-4 : 4 Buska Blyg – Blir enormt hardt betrodd her, og dette er en ordentlig lovende 3-åring. Viste 26/1500m etter galopp sist, og den kom voldsomt tilbake. Galoppen kom av at Robert Bergh kjørte oppi ca 1600m fra mål. Vinner normalt dette feilfritt. 9 Sundbo Skipper – Gikk et bra prøveløp, og er VELDIG grunnkapabel. Har et altfor lavt grunnlag målt opp mot kapasitet, og vi plukker den med på alt!

V65-5 : 11 J.H. Respons – Galopperte sist, mens den var god til seier på en knallgod tid nest sist. Kommer her ut i billige omgivelser, og distansen er kun et pluss. Har tidligere vunnet løp med sko på alle fire, og den balansen er ikke noe problem. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

V65-6 : 2 Hungarian Hotwax – Var uheldig etter pause sist, og ble grovt hindret på siste bortre. Gikk kun på det jevne etter det uhellet, men hadde nok også veldig godt av den blåseren i kroppen. Dette er en meget bra hest i grunnlaget, vi forventer den forbedret, og den MÅ passes i et løp som dette. OBS!