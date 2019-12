Flott V65-lunsj med stort potensial

Bankeren var forbedret med BIKE sist! Sjokk fra beste hesten i feltet? Solid spurt i kulissene, og nå tar vi betalt! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene?

Er du klar for V75 WINTER BURST?

Fra 23. desember til 31. desember blir det ÅTTE V75-omganger, og det hele avrundes med en gedigen MULTIJACKPOT på selveste nyttårsaften. Vi jobber naturligvis på gjennom hele julen, og gir deg oppdaterte travtips hver dag. Sjekk ut følgende:

23. desember: V75 Mantorp med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

25. desember: V75 Umåker med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 onsdag.

26. desember: V75 Solvalla med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 torsdag.

27. desember: V75 Momarken med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 fredag.

28. desember: V75 Romme med start kl.16.20. Våre tips er klare ca.15.00 fredag.

29. desember: V75 Charlottenlund med start kl.15.00. Våre tips er klare ca. 09.00 søndag.

30. desember: V75 Bjerke med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

31. desember: V75 Axevalla med start kl.15.00. Våre tips er klare ca.18.00 mandag. HER ER DET MULTIJACKPOT MED MINST 16 MILLIONER EKSTRA!

Husk også på at du kan se SAMTLIGE V75-OMGANGER direkte på Nettavisen!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Jägersro byr på en fantastisk fin lunsjomgang fredag, og dette er en V65-lunsj som fort gir solid betalt. Vi skal prøve å felle flere av favorittene med frekke objekter, og være med i kampen om tusenlappene! Når det gjelder den beste bankeren i omgangen så landet vi på 1 Hennesy Boko (V65-5) som vi tror leder fra start til mål. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 9 Livinginmydream – Vi plukker med oss fire hester i innledningsløpet, og det er tre av favorittene samt denne storskrellen. Når det gjelder vår ide så har ikke den gjort mer enn helt greie løp på slutten. Vær dog OBS på at den vant sine to løp i fjor på nøyaktig samme tid, og den trives når det blir kaldere i været. Vi liker dessuten at den er kuskeplusset samt at den står i et optimalt smygspor. Her lukter det kjøring mellom favorittene, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. OBS!

V65-2 : 3 Spy Valley – Småskummelt løp hvor det kan være smart å plukke med seg noen hester. Vår ide så fin ut i banen etter pause sist, men var noe tung, og trengte det løpet. Har ganske mye inne, og vi forventer den forbedret med en blåser i kroppen. Har et nydelig løp foran seg her, og den skal passes!

V65-3 : 1 Rosy Wine – Har smellfine betingelser foran seg her, og dette er en hest som skal med på alt. Gikk 12,3 s 800m når den vant nest sist, mens den spurtet ordentlig bra nedover oppløpet sist (12,5 s 800m). Er veldig kjapp fra start, og her er nok Christoffer Eriksson på tetjakt. SPILLES!

V65-4 : 10 Restless Heart – Likte vi etter pause sist, og den er spennende om det bare blir litt kjøring her. I det nevnte løpet sist havnet vår ide opp i dårlige rygger, og fikk langt frem. Viser imidlertid 12,3 s 800m, og leverer et meget solid oppløp i kulissene. Kan fort være ytterligere forbedret nå, og mot helt riktig motstand er vi på vakt! Slår til som en godbit?

V65-5 : 1 Hennesy Boko – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den har vinnerform i kroppen. Ble spurtet ned på streken av kapable Rocky Bear sist, og den var god i nederlaget. Kom da ut med BIKE, og det løftet den en god del. Er lynrask fra start, og feelingen vår er tet og slutt. Lar seg rett og slett ikke fange?

V65-6 : 7 Peak Fear – Er den helt overlegent beste hesten i finalen, men den har enda ikke slått til for Petri Puro, og det er klart at det gjør også oss usikker. Har nå fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og snart må vel denne finne litt skikkelig form? Er så lite spilt at vi bare må prøve oss med den. Overrasker?