Flott V65-omgang fra Sverige

Mantorp avrunder lørdagen med en flott V65-omgang! Vi jakter tusenlappene med en meget solid banker...

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.



Mantorp står for kveldsunderholdningen, og det er en jevn/spennende V65-omgang som venter. Vi gir deg kveldens beste banker og kveldens beste objekt:

V65-2 : 14 Zelante C.R. – Står på 40m tillegg, men har uansett et rent gaveløp foran seg når det gjelder motstand. Har bare gjort gode løp på slutten, og den var også solid til andre sist (10,8 s 800m). Til denne starten rykker man skoene bak, og det er hesten sin beste balanse. Jogger normalt rundt denne billige gjengen, og vi kan ikke spekulere. ALL IN!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 2 Accolade – Likte vi skarpt etter pause sist, og den er spillbar i kveld. Spurtet meget sterkt i dette løpet, og så fulltanket ut over mål (13 s 1000m). Er fort ytterligere forbedret med en blåser i kroppen etter pause, den står i et nydelig spor, og er sikret et bra opplegg. Slår til som en godbit?