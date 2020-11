Flott V65-omgang i Bergen

Bergen Travpark byr på en spennende V65-omgang torsdagskveld, og vi har hatt seks jevne/fine løp å bryne oss på! Går det kanskje mot en saftig V65-opptur fra banen mellom de syv fjell?

Lerum med solide V75-tips på Klosterskogen 21. november - tok du rygg?

Alt av V75-bonger satt denne lørdagen, og det ble servert meget gode V75-tips. Den lille bongen til Kr.180 satt som et skudd, og betalte ut Kr.2 902,-. Mjølner Røder (7,5%) og Always on Time (19,1%) stod begge først på ranken, og følgende info ble servert:

V75-1 : 6 Mjølner Røder – Har fått et løp i kroppen etter pause, og Mjølnerød har matchet sin springer perfekt inn mot denne oppgaven. I kriteriet fjerde sist så var den et hode bak 9 Grisle Tore GL over mål, og er altså nå 20m billigere ute. I det samme løpet slo den 8 Grude Elling, og stod også likt med 7 Kavaleren. Nå kan det være duket for seier igjen, og vi iler til med tipsnikken!

V75-4 : 3 Always On Time – Her er det bare å lukke ørene for alt snakk om taktikk, og om hva de skal gjøre med Always On Time. Her har garantert Vidar Hop en plan, og det er å blåse til tet for så å slippe. Solgte seg meget dyrt fra tet sist, og det vitner om toppform. På lørdag vil det være sjokkerende om man ikke satser på rygg leder (skal ha rygg over denne distansen mot eliten), og deretter komme på siste indre. Vi tror MYE på et slikt opplegg, og vi er klart inne på at det kan da ende med seier. SE OPP!

Lerum med ny V4-fulltreffer i lunsjen - denne gangen til Örebro 19. november

Undertegnede traff igjen godt i lunsjen, og igjen var det systemet (fire andeler a Kr.500) som suste inn. Utgang på godbiten Enzo AM (2-valg) var grunnen til at vi kom til utbetalingslukene. Nå ble V4-utbetalingen herlige Kr.13 861,-



Lerum med V4-suksess på Färjestad 16. november

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som spikret. V4-utbetalingen ble meget fine Kr.13 954,-. Hovedgrunnen til at systemet satt var at vi spilte SINGEL UTGANG på 3-valget Kadabra Bolets.



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.

Det er JEVNT og SPENNENDE i Bergen denne torsdagen, og dette er en V65-omgang med et solid potensial. 3 Ask Viking rader opp, og selv om den måtte dele seieren sist så var den igjen bra. Har en svært passende oppgave foran seg i kveld, og vi anbefaler et bankerspill. Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 1 Muscle Mack – Vant sikkert fra tet nest sist, mens den fullførte OK fra dødens sist. I kveld bør det bli tet, den møter på en gjeng som ikke kan gjøre for mye selv, og Bjørn Steine har dermed en sjanse å taue dette løpet rundt om. Settes først i et løp hvor fire hester skiller seg noe ut.

V65-2 : 3 Ask Viking – Er en vinnerhest, og kontret til en delt seier sist. Var slått tidlig på oppløpet da, men kom tilbake, og gjorde et bra løp med tanke på den tøffe innledningen. Har en passende oppgave foran seg nå, og det at den har fått starte jevnt burde også være et pluss. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

V65-3 : 4 Lesotho Promise – Var forbedret i det ufyselige været på Forus sist, og holdt klart bra fra tet etter å ha åpnet første 1000m etter 17,6. Møter med veldig få unntak en billig gjeng her, og den har en stor sjanse om den leverer som sist. Vår tipsener.

V65-4 : 4 Alm Begna – Har en HØY toppfart i kroppen sin, og den skal bli svært spennende å følge på en kjapp sprint. Suser fort til tet her, og har den først dagen så blir den ikke enkel å fange. Plasseres knepent foran 12 M.L.’s Odin som har fått løp i kroppen etter pause, og som var positiv da.

V65-5 : 5 Mykle Linn – Kveldens i særklasse mest jevne løp, og her kan det være smart å plukke med seg en del hester. Vår knepne favoritt dukket opp etter pause sist, gjorde en meget oppløftende sluttrunde, og var forbedret etter pause. Viste da 27,0 s 300m. Er fort ytterligere forbedret nå, kusken er knallgod, og vår ide duger i et løp som dette. OBS!

V65-6 : 5 Sorella Rick – Har løftet seg litt i ny regi, og var veldig oppløftende i finalen av Vestlandsløpet sist. Var ikke veldig mye slått, og vi likte det vi fikk se. Kommer her ut på en distanse som passer bedre, motstanden er den riktige, og Sorella Rick må med på alt av seriøse bonger.