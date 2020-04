Flott V65-omgang på Forus

V65-1 starter klokken 16.20! Dagens beste banker ser omtrent uslagbar ut i sitt grunnlag! Dagens beste objekt trener knallsterkt! Du blir vel med på V65-moroa fra Forus på torsdag?

Lerum med supertips på Färjestad 18. april - Kr.432 ble til Kr.18 676!

Det var kun BREDDLOPP i V65-omgangen på Färjestad denne lørdagen, og slike løp er krevende å ranke. Undertegnede gjorde dog jobben, og belønningen ble solid for de som tok rygg. Dagens beste banker, Lidaz Katzner (2-valg), slo til i løpet hvor de fleste valgte å banke Enjoy's Top Gun (60,1%). Ellers ble Dallas Brick (16,7%) løftet frem som dagens beste objekt. Undertegnedes bong på Kr.432 satt som spikret, og betalte ut svært solide Kr.18 676,-.



På Eksperten suste SAMTLIGE bonger inn, og de var som følger:

* 16 bonger a Kr.500 (10 andeler a Kr.50/5 andeler a Kr.101/4 andeler a Kr.125) betalte ut Kr.18 676 hver seg.

* 5 bonger a Kr.1 000 (5 andeler a Kr.200/4 andeler a Kr.250) betalte ut Kr.20 143 hver seg.

* 8 bonger a Kr.1 200 (4 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.21 121 hver seg.

* 3 bonger a Kr.2 000 (4 andeler a Kr.500/6 andeler a Kr.330) betalte ut Kr.23 566 hver seg.

* 1 bong a Kr.3 000 (4 andeler a Kr.750) betalte ut Kr.24 544.

Totalt ble det 665 106 kr innspilt på disse 33 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V65-løpene på Färjestad var på 28 872 kr.

Nye sterke tips fra Lerum - denne gangen til Eskilstuna 20. april!

Pga mangel på en utgang kom vi dessverre ikke i mål på systemene, men ellers satt ALT av de flate bongene på Eksperten. Ninepoints Yankee (2-valg) ble lansert som en av dagens virkelige godbiter, og den innfridde også enkelt fra tet. Den flate V64-bongen til Kr.480 suste inn, og betalte ut meget fine Kr.3 305,-.

Leirvåg med herlig V65-suksess på Jarlsberg tirsdag 21. april!

Det ble herlig fullklaff for Leirvågs største V65-forslag på Jarlsberg tirsdag. Bankeren 4 Gretzky Boko innfridde som ventet og storfavorittene 9 Ingbest (V65-3) og 2 Bokli Stjernen (V65-4) falt begge tungt i sine respektive løp. V65-forslaget med innl. pris på kr 1875 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 15 691 kr. På Eksperten ble det fullklaff for seks andelslag (fire stk med fire andeler a kr 500) og to systemspill (begge med fire andeler a kr 750).

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Forus byr på ettermiddagstrav torsdag, og det er en ordentlig FLOTT V65-OMGANG som venter. Kvaliteten på løpene er svært god, og det vrimler med vinnerkandidater som dukker opp etter sine ufrivillige pauser. Her skal vi i lukene, og håper at du tar rygg! Vi byr på dagens beste banker og dagens beste objekt:



Dagens beste banker:

V65-6: 10 Axe Brogård – Har omtrent sett «uslagbar» ut i grunnlaget sitt, og utviklet seg helt strålende i regi Heine Vigre. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og et løp bakfra skal ikke være noe problem. Var smellfin før den ufrivillige pausen, og leverer den noe i nærheten av slike takter på torsdag så skal de andre få kjørt seg. Innfrir som dagens BESTE banker?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Dagens beste objekt:

V65-4: 6 Lykkje Kjetil – Kommer tilbake etter et lengre avbrekk, og den gjør en svært spennende start denne torsdagen. Fikk faktisk et brudd i et kne, og karrieren var i stor fare. Nå er dette fikset, den er kastrert, og kommer ut med solide rapporter i ryggen. Har trent 32,5/2600m, og Djøseland skryter av den. På ren kapasitet snakker vi trolig om feltes beste hest, og den er verdt et forsøk første gangen ut etter skade. Slår til som en godbit?