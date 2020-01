Flott V75-omgang med supertalent som banker

Flott V75-omgang med Sverige sin neste kaldblodsstjerne i hovedrollen! Interessante objekter som skal på bongen! Går det kanskje mot en saftig opptur i V75-spillet?

Leirvåg med supersuksess på ti siste info bonger i V75 på Bjerke 22. januar!

Leirvåg bankerspilte både Selma's Revenue i V75-3 og Alm Randers i V75-4 på forslagene på Nettavisen, og Alm Randers galopperte i seierskampen.

På Eksperten laget Leirvåg to alternative siste info forslag (Siste V75-jackpot). På det ene av disse spilte Leirvåg også begge de to forannevnte banker, men på det andre spilte Leirvåg kun Selma's Revenue banker. Her ble klaff for totalt ti andelslag:



* Seks andelslag med fire andeler a kr 250 eller fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 44 938 kr på hvert av dem.

* Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 46 144 på hvert av dem.

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling på dette kr 47 568 kr.

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Bollnäs står for dagens V75-omgang, og det er en ordentlig fin omgang vi har foran oss. Dagens beste banker dukker opp i V75-6, og 5 Ängsborken taper ikke sitt løp om alt går riktig for seg. Dette er Sverige sin nye store kaldblodsstjerne om den bare får holde seg hel i kroppen sin. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V75-1 : 2 Malkin – Er det «gode» spillet i innledningsløpet. Så helsemessig fin ut etter et lengre avbrekk på Solvalla onsdag, og gikk da fullt godkjent i kulissene. Er garantert en god del forbedret til denne starten, kusken har et meget godt tak på sin egen springer, og fra drømmesporet må sjansene være knallgode. Dette er en banker for de virkelig frekke! 8 Empire Garbo – Har tjent raske kroner, og står helt «kaldt» til på en kjapp sprint. Må ha tur skal den bli ropt opp fra dette sporet, og favoritten er ikke veldig het for oss.

V75-2 : 7 Linares – Er i bunn å grunn en veldig bra hest i grunnlaget, og den var solid uten å fungere som best etter galopp sist. Til denne starten er den behandlet, og den er på foto her om den bare fungerer som den skal. Er veldig rask fra start. Vi dobler dog opp A-GRUPPEN med 5 Quatro Roc som var SOLID fra dødens sist. Utvikler seg fantastisk bra, er lynrask fra start, og dette kan dreie seg om tet og slutt. DOBBELTBANKER!

V75-3 : 12 Tekno Jerven – Så helt fantastisk ut etter et lengre avbrekk sist, men feilet dessverre noen ganger innledningsvis, og havnet LANGT bak. Leverte dog et spinnvilt oppløp, og stilen på hesten var utrolig bra. Er trolig klink overlegen her om den bare kommer seg rundt feilfritt. En banker for de med «IS I MAGEN»! 7 Björlifanner – Feilet bort seieren sist, kom sterkt tilbake, og satt bom fast over mål. Kan ta revansj om Tekno Jerven feiler. Leter man på dypet så er 9 Rasmus Karma spennende. Spurtet meget sterkt sist, og varslet form etter pause. Er en veldig bra hest i grunnlaget, og står perfekt til i dette løpet. OBS!

V75-4 : 5 Very Charming – Var meget god etter pause sist, og tok en mildt sagt fortjent seier. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, og det er snakk om en motivert tipsener. 9 Kaptein Knas – Denne er det ganske så fin kapasitet i, den er bedre enn raden, og får altså opp Magnus Djuse. Akkurat det liker vi skarpt, og den må være tidlig aktuell nå fra et bra smygspor. 6 Axl Brown – Holder meget fin form, og vant enkelt sist. Pleier å dukke opp på foto, og gjør nok det igjen i et løp som dette. Disse tre skiller seg klart ut.

V75-5 : 2 Samira Exclusive – Småskummelt løp hvor det kan vise seg å være smart å gardere ganske bredt. Hesten vi prøver oss med har fått tre løp i kroppen etter pause, og har gjort helt OK løp uten kanskje og levert som man hadde håpet. Dette er dog en ung hoppe, og en hest man har litt forhåpninger til. Står spennende til nå, den kan åpne bak bilen, og skal passes med Magnus Djuse. 3 Blownaway – Blir HARDT betrodd, og den har også fin kapasitet. Reiste fra feltet sammen med vinneren sist, og var klart bra i nederlaget. Aksjonen har vi dog sett bedre før. Motbudet. 5 Kick Her Highness – Kan være noe for dem som fisker på dypet. Gikk sterkt etter galopp nest sist, og da fungerte den heller ikke som best. Spurtet sterkt etter pause sist, og da fungerte den langt bedre. Er nok en god del bedre enn grunnlaget sitt, den er kjapp fra start, og får stå som en stor outsider.

V75-6 : 5 Ängsborken – Er en av de beste «kaldingene» i Sverige, og en hest vi er mektig imponert av. Havnet feil på det sist, men spurtet voldsomt ute i banen når lukene kom. WOW, hvor bra den så ut for dagen. Går garantert rett inn i eliten om den bare får holde seg hel, og vi tror ikke den taper et løp som dette om alt går riktig for seg. Dette er dagens klart beste V75-banker, og vi går ALL IN!

V75-7 : 1 Joe’s Day Tripper – Har en drømmeoppgave foran seg i finalen, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt. Er nemlig lynrask fra start, og den pleier å følge bilen. Pöllänen har lyst å teste den i en BIKE, og da øker starthurtigheten ytterligere. Var dessuten fullt godkjent etter pause/behandling sist, og formen virker å være ordentlig bra. Lar seg rett og slett ikke fange? Er en alternativ banker. Garderer man så er det 5 Prince S.W. og 6 All Cash som er de mest aktuelle. Bak der er det åpent.