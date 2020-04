Flott V75-omgang med to herlige bankere

Vi knaller til med to bankere i dagens V75-omgang til Dannero! En sunn banker og en frekk banker! Ellers er flere av løpene vidåpne, og ingen skal bli overrasket om det skreller til i denne omgangen! Millionutbetaling i vente?

Lerum med herlig fulltreffer på V4 - Kr.1 180 ble til Kr.20 138!

Undertegnedes STØRSTE V4-BONG til Gävle suste inn torsdag 9. april! Etter at supersjokket Fame Suspect (0,5%) innledet så satt den store bongen igjen med 5x5x2... I finalen var det DOBBELTBANKER på 2 og 3-valget, og når Tangen Töff (3-valg) holdt sikkert unna for favoritten, ja, da ble det en bra SUM for de som tok rygg på bongen til Kr.1 180. Den betalte nemlig ut hele Kr.20 138,-!



Sendingen begynner klokken 12.00 / V75-1 begynner klokken 15.00:



Dannero har altså overtatt V75-kjøringen etter avlysningen på Klosterskogen, og dette er en V75-omgang med et mer lokalt preg. Kvaliteten er ikke den som man forventer i en V75-omgang fra Sverige, og ingen skal bli overrasket om det vil skrelle til både en og to ganger i denne menyen. Dagens beste banker kommer ut i V75-4, og 1 Ulvsåsen taper ikke et løp som dette om den bare leverer som på slutten. Vi trenger dog to bankere for å komme i mål på de flate bongene i denne omgangen, og den andre bankeren som vi landet på kommer ut i V75-2. Der tror vi knallhardt på 11 S.T.C.C. Faksen som så strålende ut bak feltet etter en tidlig galopp sist. Har en helt overlegen kapasitet, og runder normalt ALT om det bare klaffer litt på veien.

V75-1 : 9 Syoss – Dukker opp i regi Daniel Wäjersten, og er spillbar direkte. Har riktignok ikke stått der lenge (14 dager), men i følge rapportene kom den inn på stallen i full løpsform. Er en KNALLGOD hest som elsker denne distansen, og vi blir overrasket om den ikke biter solid fra seg direkte i debuten for sin nye trener. 1 Lisa S.E. – Spurtet meget sterkt etter pause sist, og varslet form direkte. Fikk ikke vinne i fjor, men den var ofte med helt i fremste rekke (åtte ganger på trippelen). Er sikret et bra opplegg nå, den er vass på speed, og den er god nok å skrelle om lukene bare kommer på oppløpet. OBS! 3 Amour Amour – Har hatt sine problemer med kroppen, og er derfor sparsomt startet. Har nå fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og var altså OK til seier sist. På ren kapasitet holder vi denne høyt, og henger den bare sammen i aksjonen sin så kan den vinne. Løpet ellers er JEVNT, og en bred gardering kan vise seg å være smart.

V75-2 : 11 S.T.C.C. Faksen – Vidåpent kaldblodsoppgjør? Nei, det tror vi bestemt ikke at det er. Vi likte nemlig S.T.C.C. Faksen SKARPT etter pause sist, og aksjonsmessig har vel den ikke fungert bedre på år og dag. Så rett og slett smellfin ut, og vi hadde 25,8/1000m på en etter en tidlig galopp. Har helt overlegen kapasitet i dette feltet, er normalt ikke veldig usikker, og i dag kjører Ulf Ohlsson feilfritt! S.T.C.C. Faksen taper ikke dette om alt går riktig for seg, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro HARDT på denne.

V75-3 : 6 Digital Dominance – Var det knallgode rapporter på når den skulle årsdebutere nest sist. Trykket seg da etter hvert til tet, og ledet i det lengste. Var nok noe tung i kroppen sin, ellers hadde den vunnet. Sist ble den sjenert til galopp i den første svingen. Er kjapp ut med volte, nå rykker man skoene bak, og skulle han greie å komme seg foran så er vi veldig inne på at dette løpet er over. SPILLES! 1 Mr Marvelous – Løste kun greit ut fra et tilsvarende spor i debuten fjerde sist, og den forsvarer ikke innersporet om den ikke løser kjappere her. Det er en fin hest med bra kapasitet, men det er altså snakk om en årsdebut, og det kommer viktigere løp senere i sesongen. Er uansett motbudet. 14 Let’s Og Ernie – Blir stadig bedre, og den fullførte bra sist. Står i et dumt spor på tillegget, og det er ikke enkelt å runde fra tillegg på disse raske banene som vi nå har. På kapasitet er den 3-valget. Bak disse er det ikke veldig mye kvalitet, og vi føler det er et stort skille på de beste kontra de nest beste.

V75-4 : 1 Ulvsåsen – Er den sikreste BANKEREN i omgangen, og den taper ikke dette løpet om den bare går som den har gjort. Var utrolig lekker fra dødens sist, og via 26,2 s 400m var den klink overlegen. Har nok null problemer med å gå 27/1640m, og noe slikt gjør ikke noen i dette feltet. Er kun et uhell i mot, og vi kan ikke spekulere. ALL IN!

V75-5 : 8 Globe Du Chatelet – Var utrolig tapper fra dødens på en elendig bane sist, og den tapte ikke med mye da. Nå rykker man skoene bak for første gang i karrieren, og vi liker også skarpt at den blir SOLID kuskeplusset med Rikard N. Skoglund. Tåler å bli brukt underveis, og må med på alt! 2 Ring Of Fire – Innledet lovende, men støtte så på problemer, og ble plukket ut av løpene. Har trent 20/2000m, og Reijo er fornøyd med sin springer. Kan være en vinner direkte, for her er det ikke akkurat veldig hardt i mot. 3 Global World News – Debuterer for Bergh, og selv om ikke rapportene er knallsterke så vil vi ikke ryke på en slik første gang ut. Den får stå som en stor outsider. 11 Google Sisu – Er GRUNNKAPABEL, og debuterer for Jessika Sidbäck. Ut fra hva hun skriver på sin side på Facebook så har denne trent ordentlig fint, og da skal den naturligvis med på bongen.

V75-6 : 1 Järvsö Aron – VIDÅPENT KALDBLODSOPPGJØR, og her kan det virkelig skrelle til. Vår ide har hatt en fin stigning i formen, og avslutningen sist likte vi. Var da ikke veldig langt bak 5 Elsas Faks over mål, men blir likevel betydelig mindre spilt enn favoritten her… Er sikret et fint innvendig smygløp, og med luker dukker den normalt opp i striden. OBS! 4 Myrsjös Stalo – Var KNALLGOD på sitt beste i fjor, og kan ikke få et bedre løp enn hva den har foran seg nå. Dukker altså opp etter pause, og den står nesten på kronen riktig inne grunnlagsmessig. Er nok satt opp for dette løpet etter pause, og må med på ALT! 8 Backegubben – Er egentlig god nok i massevis, og viser den bare litt form så skal sjansene være gode. Er en soleklar outsider. Bak disse er det bare å strø på med så mange hester du har råd til, for dette er altså ÅPENT!



Vår rangering : A: 1-4 B : 8-7-2-13-5 C : 3-10-14-6-11-9-12-15

V75-7 : 9 Empire Garbo – Var veldig fin etter pause sist, og den fikk aldri kjørt tilslutt. Er trolig ytterligere forbedret med det løpet i kroppen etter oppholdet, og nå velger man å rykke skoene rundt om. Står i en ypperlig rygg fra start, det lukter høy fart på forestillingen, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter… Spurter ned alt? 2 Kövras So Far – Holdt OK fra dødens etter pause sist. Har trukket et perfekt spor her, og fra eventuelt tet så vil den lede lenge. Dog er det hester utvendig her som vil gasse, og det blir neppe en billig innledning. 6 Final Dream – Er en SYLVASS sprinter, og lynrask fra start. Kommer ut etter pause, og det er mulig den trenger noen blåsere før formen er på topp. Blir dog rigget til med BIKE og SKOLØS direkte, og da er det nok full gass fra første meter som gjelder. Fare for dødens, men HET om den skulle komme seg foran. 1 Zinco Jet – Gikk 09 s 700m i årsdebuten, og var bra til seier. Innersporet var dog neppe noe man hadde håpet på da den tidligere har løst svakt ut bak bilen. Sporet kan derfor bli en felle, og vi ranker favoritten litt ut.

Vår rangering : A: 9-2 B : 6-1 C : 5-3-10-12-7-4-11-8