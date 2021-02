Flott V75-omgang på Biri i kveld

Tirsdagens V75-omgang blir kjørt på Biri travbane. Det er flotte baneforhold selv om det er bitende kaldt i Mjøs-området.

Forrige tirsdag ble det ingen V75 her hjemme, da situasjonen rundt det muterte viruset gjorde at alle utendørsarrangement i Oslo ble avlyst. Så er tilfellet også denne uken, men V75 her hjemme blir det uansett. Biri travbane overtar som vertskap og byr på en flott omgang, selv om det naturligvis er kommet noen strykninger. Spillestopp er som vanlig kl 19.00. Tirsdagen byr også på V4-lunsj fra Gävle.

Det er kaldt i Sør-Norge om dagen og temperaturen vil nok ligge på rundt 16 minusgrader på Biri i kveld i følge Yr. Vi pratet med daglig leder på Biri, Even Westby mandag morgen og han kunne uansett love strålende baneforhold og at det vil være mulig å kjøre skoløs for de som måtte ønske det. De spillemessige forutsetningene på Biri i kveld er at en eventuell alenevinner får 3 mill ekstra. Det er to klare bankeralternativer i omgangen. Både 1 Ziva i V75-5 og 2 Easy Winner i V75-6 har gode vinnersjanser i sine respektive løp. Jeg valgte førstnevnte som min V75-banker.

Perfekte forutsetninger for Ziva

Det er kommet fire strykninger i V75-5/V5-2, der 1 Ziva har en perfekt oppgave på forhånd. Hoppa som trenes av Øivind Hennie stod på strålende til tredje i et V75-løp sist på Bjerke og møter svært overkommelig motstand i kveldens løp. Startet kun seks ganger i fjorårssesongen, og vant tre av disse. Er god fra start og skal ha solide tetsjanser. Kai Johansen og 1 Ziva blir min V75-banker på Biri tirsdag og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V75-5/V5-2: A: 1 B: 3-5 C: 6-10-8-11-7

Topp sjanse for Hamres favoritt

Også i V75-6/V5-3/DD-1 er det kommet fire strykninger og kun seks hester gjenstår. 2 Easy Winner kommer til å bli stor favoritt for sin trener og kusk Frode Hamre. Hesten har vist strålende form på slutten og har en svært overkommelig oppgave foran seg i dette løpet. I DD-spillet bankerspiller jeg 2 Easy Winner.



Det er et soleklart motbud og det er 3 Zlatan Classic. Vallaken til Malmin/Anderssen, så ut som en vinner i sitt siste løp på Bjerke da han presset seg til tet inn i den siste svingen. Hadde travet i dødens til da, men klarte ikke å stå imot gode Golden Vici mot mål. Viste uansett solid form da og er en klar utfordrer til Easy Winner i V75-6.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 2 B: 3 C: 6-4-1-10

V75-1 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Tirsdag morgen er det kun V75-1 det ikke er kommet strykninger. Det er meget fint løp i kaldblodscupen med åtte hester bak startbilen. Jeg markerer for fem av dem på samtlige V75-forslag.

5 Reime Kongen blir spillernes favoritt og det blir også min favoritt. Årsdebuterte på Bjerke for tre uker siden og imponerte direkte. Satt tidlig i tet da og lenset unna til enkel seier. Er ikke løpsavhengig og kan vinne også fra dødens på en maks dag. 4 Torben falt blytung som stor V75-favoritt på Bjerke lille nyttårsaften. Imponerte i to strake seiersløp før det. I kveld blir det ryggløp, så får vi se om hesten er tilbake på sitt beste.

1 Mietor favoriseres av et godt startspor. Sterk og solid vinner på Sørlandets travpark sist, men klart enklere motstand i det løpet enn det vallaken støter på i kveld. Formen er uansett på topp. 2 Bråtnesfaks var god toer bak Frier Birk nest sist, men falt tilbake til gamle galoppsynder sist. På kapasitet er han fortsatt god nok. 6 Alsaker Pumbaa spurtet flott til andre bak Reime Kongen sist på Bjerke og har vist form i det siste. Klaffer det med posisjonene i kveld, kan han vinne. De fem hestene blir mine utvalgte i V75-1.

Rangering V75-1: A: 5 B: 4-1-2-6 C: 3-8-7

V75-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Kun fem hester til start i V75-2, der jeg står på tre hester på samtlige V75-forslag. 6 Visentini er den klare tetfavoritten og i et slikt løp betyr det ganske mye. Vallaken imponerte i et par seiersløp i fjor høst, men falt deretter litt ut av form og gjør sin første start på nesten tre måneder i kveld.

2 Estirado felte veldig mange V75-kuponger da han spurtet inn til meget overraskende seier i V75-3 på Jarlsberg for en snau måned siden. Sprint er nok ikke hestens beste distanse, men et lite felt trekker opp. Andrevalget. 7 Miss Pepper avsluttet en flott treårssesong med V75-seier på Momarken i romjula. Har trukket spor utenfor startraske Visentini i kveld og det trekker litt ned. Uansett den tredje hesten jeg ser med vinnersjanse i V75-2.

Rangering V75-2: A: 6 B: 2-7 C: 1-3

V75-3 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

To strykninger er det i V75-3 og dermed er det åtte hester igjen i dette fine sprintløpet for kaldblodshester.

På kapasitet er det ingen tvil om at 10 Nårje er best og selv om det er første gangen hesten går et sprintløp, tror jeg det har mindre å si når det kun er åtte hester til start. Bjørn Steinseth melder om strålende treningsjobb og jeg setter hesten ganske klart først. 7 Tako Ø.K. var meget sterk vinner av et V75-løp på Bjerke i romjulen og var også solid nest sist. Sprint er normalt hestens beste distanse og det skal være bra vinnersjanse også i kveld.

På de litt større forslagene betaler jeg også 4 Kul Stilling. Gravdal-traveren innfridde som stor favoritt i et billig lunsjløp på Bjerke for to uker siden og sprint er hestens beste distanse. 8 Horg Mio har trukket et sjanseartet åttendespor bak bilen, men er i form og kan vinne dersom det løser seg underveis. På det aller største forslaget betaler jeg også for 6 Birk Støvern. Femåringen har normalt ingen fordel av sprint, men var god V75-vinner i sin siste start.

Rangering V75-3: A: 10 B: 7-4-8-6 C: 1-5-3

V75-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

To strykinger er det også i V75-4/V5-1 og da gjenstår det ni hester til start. Jeg synes fire hester skiller seg litt ut, samtlige står på 20 meter tillegg.

6 Monster Merete var tilbake som en vinner i et V65-løp på Jarlsberg tidlig i januar. Merete Viksås flotte fireårshoppe møter ikke veldig mye tøffere motstand i kveld og viser hun lignende takter som i seiersløpet må dette være en bra vinnersjanse. 10 Jelina har vært innom galoppen i sine tre løp etter lang pause, men vist fart og feilfritt er hun mer enn god nok til å være med i seierskampen her. 9 Valle Grid stod på sterkt til andre bak gode Lesja Odin sist og har en passende oppgave foran seg i kveld. 5 Alsaker Mindi er kanskje hesten med størst kapasitet i feltet, men galoppene kommer tett for hoppa for tiden.

Kun to hester står på strek i V75-4 og 1 Sundi skal være den beste av disse. På det største V75-forslaget betaler jeg også for 1 Sundi.

Rangering V75-4/V5-1: A: 6 B: 10-9-5-1 C: 2-4-11-8

V75-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Kveldens sportslige høydepunkt kommer i V75-finalen der det er meget bra hester med. 5 Orlando Classic blir min favoritt. Sjuåringen til Malmin/Anderssen leverte et meget bra løp på Bjerke for to uker siden. Angrep 650 igjen i det løpet og tok seg kjapt frem til storfavoritten Sam the Man. Festet også et seiersgrep, men ble kontret ut. I kveld kan det bli seier.

7 Hotika Blue var med i det samme løpet og spurtet gnistrende til andre og tok seg altså forbi Orlando Classic oppunder mål. Sjanseartet sjuendespor i kveld, men Frode Hamre her litt mer tro på henne enn 8 Hotesse Darling som han kusker selv. Denne fireårshoppa leverte et herlig seiersløp på Sørlandet i sin siste start og er selvsagt også seieraktuell. Det er også 6 Fox Dragon som også har vist strålende form i det siste. Tåler å gjøre litt selv og Eirik Høitomt er spennende kusk i kveld.

På det aller største V75-forslaget tar jeg også med formsterke 10 Delight Classic. Fra bakspor er hoppa avhengig av det klaffer optimalt mot denne motstanden, men kusk Dalen vet å kjøre smart underveis.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 5 B: 7-8-6-10 C: 2-11-3-12