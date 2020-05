Flotte torsdagsløp på Øvrevoll

Øvrevoll byr på internasjonal V5 og V4 på Kristi Himmelfartsdag.

Torsdag er det Kristi Himmelfartsdag, men det betyr såvisst ingen hvile i trav- og galoppsporten. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Bergsåker, før Jägersro byr på en herlig V64-omgang med spillestopp allerede kl 15.00. Litt senere torsdag ettermiddag er det så duket for både V5 og V4 på Øvrevoll. Torsdag kveld er det endelig klart for Klosterskogen travbanes første travkjøring etter coronastengingen og i Skien er det både internasjonal V65 og V4 med garantert stor omsetning.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Øvrevoll. Det er internasjonal V5 og V4 på menyen. V5 er først ut med spillestopp kl 16.00, mens V4-spillet innledes i V4-3 og har spillestopp kl 16.40. Søndag ble den ene av våre V64-bankere, Wishformore i V64-1, kun nummer to i sitt løp på Øvrevoll og vi måtte nøye seg med kun fem rette på de fleste V64-forslagene. I V4-spillet ble det imidlertid solid treff.

936 kr ble til 6 354 kr i V4 på Øvrevoll søndag 17. mai

To andrevalg og ett førstevalg vant de tre første avdelingene i V4-spillet på Øvrevoll på 17. mai. Men i V4-4 vant sistevalget 4 Valence og dermed ble det meget hyggelig utbetaling i V4-spillet. Vårt V4-forslag med innl.pris på kr 936 kr hadde helgardert siste avdeling og utbetalingen ble flotte 6 354 kr.

Tilbake til sanden

På 17. mai var det strålende galoppløp på Øvrevoll med kun gress under høvene. Tradisjonen tro er løpsdagen etter forbeholdt sandbanen, rett og slett fordi det kan være lurt å gi gresset en pause om forholdene har vært dårlige. Men fra neste løpsdag er det nesten bare gress som gjelder til ut i oktober. Det er vi glade for, for galopp er best på gress.

Vi kan ikke skrive at vi er tilbake i hverdagen torsdag, for det er Kristi Himmelfartsdag. Men løpene har på ingen måte preg av noe annet enn hverdag. Relativt små felter, men ingen klar banker. Derimot har vi håp om å kunne gå litt ned i enkelte avdelinger. En lås i V5-2 på trioen 2 Archers Ignite, 3 Godul og 5 Windflower bør holde.

Vi tror også at det skal gå bra å redusere litt på strekene i V5-5/V4-3. Da flere i feltet møttes sist, ble rekkefølgen 7 Twisted - 5 Two Times - 3 Master Lorenzo. Vi ser det som ganske sannsynlig at denne trioen er langt fremme også nå. 7 Twisted og 5 Two Times står alene på de to minste V5-forslagene og de to minste V4-forslagene.

Nevnte 7 Twisted får også tillit som vår DD-banker.

