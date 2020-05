Flotte vinnersjanser for Ulf Ohlsson i kveldens V64-omgang

Det er Dannero som er vertskap for kveldens V64-omgang i Sverige. Ulf Ohlsson kusker vår V64-banker.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

Vi er vel i gang med en fantastisk travuke står foran oss med Elitloppshelgen på Solvalla som det soleklare høydepunktet. Solvalla byr på V75 både lørdag og søndag og selve Elitloppsfinalen går først søndag kveld. I tillegg er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke lørdag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en tirsdag med internasjonal V65 og V4 fra Forus (spillestopp kl 16.20 i V65. Tirsdag kveld skal vi til Örnskiöldsvik og Solänget der det venter en flott V64-omgang.

Og det er nettopp Färjestad det heretter skal handle om i denne artikkelen. Spillestopp i V64 er kl 19.30. Ulf Ohlsson er på plass på Dannero og han kusker blant annet vår V64-banker.

Leder hele veien?

Det handler om 1 Global Wizard i V64-6/DD-2. Den Svante Båth-trente vallaken står i et perfekt innerspor i kveld og det skal være bra sjanse for at hesten forsvarer sitt innerspor. Hesten er i bra form har gjort to løp fra bakspor på slutten. Vant to løå på seks starter i fjor, blant anneet løp på Hagmyren i september. Mot klart overkommelig motstand blir 1 Global Wizard vår V64-banker i kveld og bankerspilles også i DD-spillet.



Ohlsson også i V64-1

I V64-1 blir Robert Bergh-trente 7 Spickleback Face stor favoritt i sin årsdebut, men det varsles et passivt opplegg første gang ut. Er uten tvil den beste hesten, men med moderate rapporter trekker vi frem 9 Importedfromdetroit og Ulf Ohlsson som vår ide. Den ni år gamle vallaken har vært i form i evigheter og er en real allrounder. Bakspor betyr lite for denne hedershesten.

Klart objekt mot storfavoritten

I V64-4 blir 6 Ulfsås Chagello trolig kveldens aller største favoritt i V64-spillet. Med meget dyktige Mats E. Djuse fra sjettespor i volta, er det klar tetsjanse. Dog er hesten blitt veldig stor favoritt og Robert Bergh-trente 11 Brunello Hall er et spennende motbud. Hadde en urutinert ungdomskusk i første starten for Robert Bergh i Østersund for halvannen uke siden og alt ble feil i det løpet. Det er gode rapporter på fireåringen foran kveldens løp og klaffer det noenlunde fra bakspor, er det en spennende hest å ha med på kupongen.