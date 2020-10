Formbombe innfrir i torsdagens V65 på Øvrevoll

Eternal Flame har hatt en enorm utvikling i år. I kveld blir hun vår V65-banker på Øvrevoll.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi nærmer oss ukens sportslige og spillemessige høydepunkt, som er lørdagens V75-omgang på Biri. Her er det kaldblodsdag med Biri Oppdretningsløp, DNT's 5-åringsløp, Vintillatravet og finaler i Veikle Balder Cup.

Men før vi kommer dit skal vi gjennom en meget innholdsrik torsdag. Den byr blant annet på dobbel jackpot og drøye 2 mill SEK ekstra i sekserpotten i V64-omgangen på Bergsåker. På Klosterskogen er det internasjonal V65 med NM for amatører og torsdag kveld er det også en flott V65-omgang på Øvrevoll. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Halmstad.

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om Øvrevoll. Her er det både V65 og V4. V65 starter først og merk at spillestopp er kl 18.15. V4 innledes i V65-3 og har spillestopp kl 19.05.

Eternal Flame vinner igjen

Eternal Flame er et forvandlingsnummer i år. Særlig har hun vært utrolig god på 1100 meter på sandbanen. På lørdagen i Derbyhelgen vant hun med 13 lengder, og det fikk hun betale med noen kilo på rankingen. Men for to uker siden var det samme sak. Hun forsvant fra de øvrige, men en mer erfaren rytter sørget for at marginen ikke ble fullt så stor. På denne distansen og samme underlag tror vi hun kan holde følge med hester ikke så langt fra eliten. Tet fra start til mål tror vi. Vi bankerspiller 1 Eternal Flame i V65-4 og bruker henne som banker også i V4-spillet.



Ellers er det en ganske vrien omgang med stort sett løp for den lavere klassen. Det er veldig sjelden at formløse hester plutselig finner formen, men langt oftere faller formhester ut av form. Mange hester setter vinterpels, og da faller de gjerne ut en kort stund. V har funnet par hester som pleier å gå sterke løp på sanden. 4 Two Times i blir vår DD-banker i V65-5.



Dobbeltbanker i V65-2

1 Jennyoje blir et relativt klart førstevalg i amatørløpet som er V64-2 og i dette løpet tar vi kun med 2 History Hill i tillegg og spiller dobbeltbanker. Vår duo har de to beste rytterne i tillegg, det er normalt et klart pluss i amatørløp.