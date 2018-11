Formkusk Austevoll fortsetter å vinne

Gigant Invalley og Gunnar Austevoll. Onsdaf er de høyaktuelle i V76-spillet. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

På vei mot lørdag og tidenes største V75-jackpot med over 70 millioner ekstra i sjuerpotten på Eskilstuna lørdag, skal vi også gjennom en spennende onsdag. Denne innledes som vanlig med galopplunsj og det er på Bro Park det skjer onsdag. Det er både V4 og V5 på menyen. Til kvelden er det som vanlig V76-løp på Bjerke.

Det er alltid fine løp når Bjerke inviterer til V76-omgang. Det er flere bankerkandidater denne onsdagen, men vi er faktisk ikke i tvil om hvem som er den særklasse beste bankeren.

V76-7: 6 Gigant Invalley. Dette blir dagens beste banker for meg. Dette ser ut som en meget fin oppgave for Desserud-traveren. Og særlig etter strykningen av 5 Joe Hoe Lee. Verken 1, 2 eller 4 er noe spesielt tetutfordrere. Det er først og fremst 3 W.J Eminent Bergen som kan spolere for Gigant Invalley. W.J Eminent Bergen har dog blitt kjørt veldig forsiktig av Kvasnes den sist tiden, og hun sier også i forkant av dette løpet at hun ønsker rygg. Det vil forbause meg om hun svarer opp Gigant Invalley, om hun tar seg til tet, og ofrer en 10-åpning første 500 meter. Her tror jeg formkusk Gunnar Austevoll er å finne i tet etter 2-300 meter. Ingen i dette feltet har da ork eller lyst til å lage noe voldsomt tempo. Slikt jeg ser det blir det derfor en veldig rolig førsterunde. Da skal det være snakk om en meget god sjanse for Gigant Invalley. Hesten var strålende sist, og formen virker til å være god. Han stakk enkelt unna, og så lekker ut. All in i alle spillformer!

Rangering V76-7: A: 6 B: 3-4-7-10-9-1-2-8

V76-1 - Varmblodshester. Monteløp. 2140 meter voltestart.

Startside: Fire hester på strek i volten. Det er ingen enkel startside å regne på, men skulle jeg valgt meg ut en tethest hadde jeg muligens gått for 3 Place Your Bet. Denne debuterer i monte, men er rask i beina. Om denne ikke skulle taklte volten så bra, tror jeg det er 4 L.A.'s Mr. Brown som er tidlig i tet.

På tre av fire forslag bruker jeg fem hester i dette løpet. Det er 2 Intrepid Ibex, 3 Place Your Bet, Pathos Om, 8 Tiptoe og 12 Love Voice. På det aller største tar jeg på en sjettehest, og det er 9 Divided By Zero.

Av disse så setter jeg 8 Tiptioe S.E først. Sophia Jacobsen kommer fra Sverige med en finfin traver. Denne traveren er vant med å møte god motstand. Nå sist var han ute i monte-SM. Altså Svensk mesterskap i monte. Det var veldig høy klasse på løpet, og Tiptoe var rett og slett ikke god nok. Vallaken er dog god nok i dagens løp. Fjerde og femte sist tok han to bunnsolide seire i monte. 8-åringen liker seg også i Norge. I seks av de siste syv monteløpene han har startet i Norge, har det endt med trippelplassering. Dette er uten tvil en hest som skal regnes tidlig i dette løpet.

Rett bak rangerer jeg 12 Love Voice. Det blir svært spennende å følge denne første gang ut i et monteløp. Hesten har en meget dyktig rytter i Helene Kolle. Andrevalg! 3 Place Your Bet gjør en meget spennende debut i monte. Hesten var ikke på topp sist, men har kapasitet som rekker i dette løpet.

Rangering V76-1: A: 8-12 B: 3-6-2-9 C: 5-10-4-7-1-11

V76-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Startside: Flere urutinerte hester i startvolten i den andre avdelingen. 6 Dale Anne virker rask, og står i et flott spor. Normalt en god tetsjanse, men denne skal vel ikke sitte foran? 5 Åsa Ø.K har vist veldig fin fart i sine to første starter, og feilfritt dreier det seg om fine sjanser til å overta teten. Det skal og nevnes at 3 Lykkje Idunn opptrådte fint fra start på Jarlsberg sist. Kan blande seg inn i tetkampen.

11 Kleppe Spødå. På forhånd ser naturligvis dette ut som en veldig fin vinnersjane. Hesten var veldig god i kvalifiseringen til Oaks, og ble annen bak en god Skumsjøstjerna. Hun slo Brenne Blesa, som er meget god. Sistnevnte ble dog kraftig sjenert flere ganger underveis. I finalen galopperte Kleppe Spødå i hyggelig fart ned siste bortre. Hesten har tatt steg, uten tvil. Men jeg må minne dere på at dette dreier seg om en 3-åring. Hoppa er ikke veldig usikker, men hun har tross alt galoppert i tre av ni starter. Skulle hun få en dårlig start i dag, og en av strekhestene går 1.32 eller kanskje rett i underkant, så får hun det tøft. Dag Sveinung Dalen kusker, og det er et pluss. Men vi vil ikke bankerspille hesten med dagens betingelser.

Både 3 Lykkje Idunn og 5 Åsa Ø.K er tidlige aktuelle fra strek. Førstnevnte kom ut etter en tre måneders pause sist, og var svært positiv. Hun var veldig nære fra å slå gode Stjerne Kos. Siste 500-meteren ble klokket til 32,5. Jeg likte inntrykket godt, og hesten må passes tidlig i dag. Åsa Ø.K galopperte på siste bortre sist, men hun var ikke sliten. Det gikk rett og slett for fort. Uten galoppen hadde hun travet ned på 32-tallet. Hesten tar steg - og de er raske! Denne må passes tidlig i dag. 12 Frk. Sjur mener jeg og har vist nok til å regnes her. Per Vetle Kals blir bedre som kusk, og har et godt tak på henne.

På tre av fire forslag står jeg på disse fire hestene, men på det alle største så tar jeg med to til, og det er 2 Nelson Andrea og 13 Skjetnefaxa.

Rangering V76-2: A: 11-5-3 B: 12-13-2-9 C: 1-6-10-14-8-7-15-4

V76-3 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: De raskeste hestene står i de dårligste sporene. Men 7 Bleke Gnisten og 8 Kringlers Balder er så raske at jeg tror de vil være først ut av de første svingen. 7 Bleke Gnisten har fine tetmuligheter, da favoritten, 6 Steine Faksen, er lynhurtig. Om 8 Kringlers Balder blir satset med holder den følge med Bleke Gnisten bak bilen. 6 Steine Faksen kan nok ta seg fremover til dødens etterhvert.

6 Steine Faksen er hesten med klart best form. Slik jeg ser, så er dette feltets beste hest. Men det er en del ting det går ann å sette fingeren på. For det første har hesten slitt med travet mot slutten av de to løpene han har gjort for sin nye trener. Det har vært solide prestasjoner, men det er noe jeg ikke liker med måten hesten traver på mot slutten av løpene. Dagens spor er heller ikke ideelt. Det kan fort bli dryge spor i innledningen. I tilegg så kusker Tommy Fløysand hesten for første gang. Kuskmessig så er ikke dette en dårlig kusk, men han kjenner ikke hesten og det virker ikke til å være den enkleste sorten å kuske. Tar 7-åringen seg enkelt frem til dødens, og Fløysand har et godt tak på han, så er dette snakk om en fin vinnersjanse. Men vi bankerspiller ikke.

7 Bleke Gnisten tar fort tet og kan lede dette lenge. Det er ikke den tøffeste hesten, men skulle han få lov til å dempe og Helene Kolle kan kjøre en rolig førsterunde, så orker han en rask sisterunde. Jærvsöviking-sønnen er nemlig i form. 12 Nebbenes Spika er og en hyggelig traver på sine beste dager. Den 11 år gamle hoppa viste finfin form nest sist med å vinne kontrollert fra tet. Hun er en av de som kan litt i dette feltet.

Neste hest på ranken er 8 Kringlers Balder, men denne er feig hest mot hest og liker ikke å ta seg forbi. Derfor blir det mye trippelplasseringer. Jeg står over hesten denne gangen, og spiller tre hester på samtlige forslag.

Rangering V76-3: A: 6-7-12 B: 8-3-1-2-10-9-4-5-11

V76-4/ V5-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Amazing Case viste meget fin starthurtighet på Momarken sist. Hun hentet en lengde på meget raske Kamperhaugs Dina. Hoppa har stått i dagens spor en gang tidligere bak bilen. Da holdt hun enkelt teten, uten at Hamre kjørte noe som helst. Det er raskere hester i mot i dag, men ingen sånn lynraske. Jeg tror Amazing Case forsvarer sporet.

1 Amazing Case. På to av fire bonger så bankerspiller jeg denne. Hoppa som blir trent av Frode Hamre har en meget god sjanse på teten her. Skulle hun bli overflydd, noe jeg ikke tror, tar nok kusken seg ut og overtar tidlig. Fra tet er sjansene for seier fine. Hun er nemlig i meget fin form. Seieren 4-åringen tok fra dødens nest sist var råsterk. En såpass god hest som Riva Renn satt i tet. Nå sist tok hun tet i Oaks-revansjen på Momaken, og slapp til stallkamerat Normandie Royal tidlig. Hun klarte ikke følge ryggen til sistnevnte helt inn. Amazing Case var uansett god til femteplassen. Vi må huske på at det var svært tøff motstand, og hun er ikke herdet helt mot den type motstand enda. Denne hoppa kommer til å bli veldig god, og dagens løp ser meget fint ut.

Hovedopponenten 11 Katie Mae er jeg litt usikker på. Hun møtte meget tøff motstand nest sist på Sørlandet, og var ikke i nærheten fra tet da. Hoppa var dog meget god til seier i Drammen sist. Og det var ganske hyggelig motstand. Hun er veldig god denne, og skulle det bli feil med Hamre-traveren fra førstespor så vinner denne. Jeg har såpass respekt for hesten at hun får plass på to av fire bonger.

Min mening er uansett at 1 er best av disse to og skal ha god sjanse.

Rangering V76-4: A: 1 B: 11 B/C: 7-10-2 C: 3-4-5-8-9-6

V76-5/ V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 5 Skauga Rasken er nok ikke lei seg for at favoritten Briljant ble strøket, for da er nok hesten tidlig å finne i dødens - om kusk Chrisentensen er på hugget for dagen! 6 Il Sokken er dog tethesten rundt den første svingen, tror jeg.

5 Skauga Rasken blir min favoritt i dette løpet. Jeg håper og tror kusken er ivrig etter å ta seg forbi favoritten på startsiden. Da er sjansene hyggelige. Vallaken kom aldri inn i løpet sist. Briljant sprakk feltet og var overlegen på sprintdistanse. Det var nærmest umulig å stå i bakre rekke i det løpet. Betingelsene er helt annerledes i dag, og Skauga Rasken er en hest jeg liker veldig godt. Hesten skal regnes først på ranken.

6 Il Sokken er en hest som fortjener oppmerksomhet i dette løpet. Vallaken er i ekstremt god form for tiden. Han spurtet lett til seier nest sist, mens han nå satt bom fast. Intrykket var rålekkert. Han er nok best med et ryggløp underveis, men jeg blir ikke sjokkert om Teien Gundersen prøver seg foran i dag. Fra tet eller rygg leder er hesten tidlig akutell. Andrevalg.

Dette løpet er åpent og det er flere hester som er i god form for tiden. 7 Smedtulla, 8 Lykkje Birk, 9 Briskebytrikken, 10 Brage Mollyn og 12 Brenne Balder er hester som får plass på bongene.

Rangering V76-5: A: 5-6 B: 8-9-12-7-10 C: 4-11-1-3

V76-6/ V5-3/ DD-1 - Varmlodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 3 Mellby Frodo er meget rask ut, og har svært gode tetsjanser. Jeg tror ingen utenfra kan hente en lengde på Malmin/ Anderssen-traveren og mener dette er tethesten. Andrevalget 1 Gretzky Boko er ikke i nærheten av Mellby Frodo sin fart på startsiden, og må ha litt klaff fra sitt førstespor.

3 Mellby Frodo har en god vinnersjanse i dette løpet. Vidar Hop setter seg opp, og alt ser veldig riktig ut i forkant av dette løpet. I Årjäng nest sist synes jeg rett i etterkant at hesten kanskje ikke hadde sin beste dag, til tross for seier. Men så ser man at hesten traver 10,4 siste 500-meteren, og har mer krefter igjen. Da får man andre tanker om innsatsen. Nå sist på Biri vinner han helenkelt fra tet. Jeg tror på god vinnersjanse for Mellby Frodo.

Innsatsen til 1 Gretzky Boko i Hamre-debuten nå sist var meget fin, og jeg dobler bongene med denne. Hesten så rett og slett lysende ut, og som Teien Gundersen sa etter løpet; Her var det masse krefter spart. Han satt helt stille ned oppløpet. Dette er en hest med voldsom kapasitet. Med klaff på startsiden er han farlig å utelate.

Jeg mener disse to skiller seg ut og spiller ikke fler.

Rangering V76-6: A: 3 B: 1 B/C: 2-11-8-5-6-4-9 C: 12-10

I dagens dobbel spiller vi to rekker. 1 og 3 i første mot 6 Gigant Invalley i den andre avdelingen. For dere som skal trøkke til og vil ha litt risiko, dere kan spille en rekke. Mellby Frodo mot Gigant Invalley.

