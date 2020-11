Formsterk V65-banker på Klosterskogen

Det er ingen enkel V65-omgang på Klosterskogen i kveld. Vi lanserer vår banker allerede i V65-1.

En herlig uke står foran oss og det vrimler av høydepunkter i travsporten. Spillerne ble satt på voldsomme utfordringer i lørdagens V75 på Leangen og inge makter sju rette. Ergo er det JACKPOT og hele 2 558 400 kr ekstra i sjuerpotten til kommende lørdags V75 på Forus. Allerede tirsdag kan en alenevinner hente ut 3 mill kr ekstra når Bjerke byr på V75 tirsdag. Og onsdag er det 23 millioner i premiepotten i V86 på Bergsåker/Solvalla.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før alt dette er det en innholdsrik mandag som venter. Den byr på en flott V64-omgang på Färjestad i kveld, og spillemessig er det også en herlig V65-omgang som venter på Klosterskogen travbane i Skien. Mandagen innledes med V4-lunsj fra Umeå.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Klosterskogen. Her er det som vanlig spillestopp kl 18.55 i V65, mens V5-spillet som innledes i V65-4 har spillestopp kl 20.05. Bankerkandidatene florerer ikke i Skien i kveld, jeg går på en meget formsterk seksåring allerede i V65-1.

Magnus tar ikke turen forgjeves

Velkjørende Magnus Teien Gundersen tar turen til Skien i kveld kun for å kjøre formsterke 2 Briansfantasie A.H. og det gjør han neppe forgjeves. Briansfantasie A.H. har radet opp med toppløp på slutten. Tapper toer bak en meget opplagt Sassy May i V75-7 på Klosterskogen forrige lørdag. Nest sist knakk hesten mye spilte Oz fra dødens i et V75-løp på Jarlsberg, men klarte ikke å svare ut Golden Vici og Mia Vince mot mål. Tredje sist var hesten sterk tredje i et V75-løp på Bergen travpark. Flott andrespor bak bilen i kveld og hovedopponenten 7 Thai Paradise skal være klart overkommelig. Jeg klemmer til med bankerspill på 2 Briansfantasie A.H. i V65-1.

Fryktelig klasse på V65-2

Lavt grunnlag og laber kvalitet er det på hestene i V65-2 og her streker jeg for åtte hester på de fleste V65-forslagene. Under tvil setter jeg 11 Electrique A. først på min rangering. Fireårshoppa til Brede Refsdal debuterte med flott seier på Klosterskogen for fire uker siden og møter ikke noe tøffere motstand i kveld. Selv fra bakspor, synes jeg det ser ut som en bra vinnersjanse.

Forkeruds tiåring vinner feilfritt

V65-3 er skrevet ut med følgende proposisjon "hester som har gått raskest 16.0 på siste sju starter". Med 283 826 kr på konto har 12 Au Fil De L'Aure er veldig fint løp på papiret. Tom Forkeruds tiåring var solid fjerde på Biri sist, men ble disket sist han startet på Klosterkogen. Møter "ingenting" av motstand i kveld og feilfritt må det være topp vinnersjanse.

Spennende objekt fra Adrian

4 Åsa O.K. og 6 Lykkje Cornelius blir en ganske klar favorittduo i V65-4/V5-1, men det hefter spørsmålstegn ved begge. Åsa O.K. er strøket fra to tiltenkte starter på slutten, mens Lykkje Cornelius ikke har sprudlet voldsomt i det siste, selv om plasseringene har vært brukbare. 3 Gyri Jerven er i knallform og mye bedre enn raden. Var uheldig på siste bortre i V75-løpet sist på Klosterskogen, men avsluttet storveis til fjerde når det løste seg. Blir veldig lite spilt kontra favorittduoen i V65-4/V5-1.



Mer medvind for Motvind?

Det er flott spilleløp som venter i V65-5/V5-2/DD-1 og flere av hestene holder V75-klasse. Jeg står på fem hester på de fleste V75-forslagene og lanserer 6 Motvind som min favoritt. Var seiersløs fram til for en drøy måned siden. Sprakk da seiersnullen med flott seier på Biri, fulgte opp med en sterk andreplass bak Stjerna Mi nest sist på Jarlsberg og vant igjen på Bjerke for tre uker siden. Er sterk og tøff og settes knepent først i et flott spilleløp.

Gaveløp for Stenberg-traveren

Maks 500 startpoeng er forutsetningene i V65-6/V5-3/DD-2 og den klart beste hesten heter 4 I.D. Ownersdestiny. Var veldig flink på vårparten, og vant også enkelt på Sørlandets travpark tredje sist. Ble bortkjørt av sin trener Glenn Kramer Stenberg sist på Momarken, men har altså et gaveløp i kveld. Jeg bankerspiller 4 I.D. Ownersdestiny i DD-spillet og på de to minste V65-forslagene.



Men velger å doble opp de to største V65-forslagene med formsterke 10 Income som er den klare hovedutfordreren.