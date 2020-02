Formtoppet banker innfrir

Kveldens hovedbanker fra Romme er i flott form. Vi tror han vinner igjen, selv om kort distanse kanskje ikke er noen direkte fordel for den sterke 7-åringen.

Kveldens svenske V64-omgang er hentet fra Romme utenfor Borlänge. Her er noe av det vi kan by på:

Kveldens svenske V64-omgang er hentet fra Romme utenfor Borlänge. Her er noe av det vi kan by på:

4 Milord (V64-6) har vist knallform i det siste og vunnet sine to siste løp den tunge veien på en imponerende måte. Nå er det sprint, noe som kanskje ikke er noen fordel, men måten han har vunnet på i det siste vitner om at hesten er i solid form og vallaken tåler som kjent å gjøre en del selv underveis i løpene. Vi tror på ny seier! Kveldens hovedbanker er nevnt.

14 Victoria Tilly (V64-5) hang med bra til fjerde i sin siste start på Solvalla i tøffere selskap enn hva hun møter på Romme i kveld. Hoppa er riktignok litt opp og ned i prestasjonene, men dersom hun fungerer opp mot sitt beste og det klaffer litt på veien, skal mulighetene være gode for at hun runder kveldens konkurrenter. En støttebanker som vi tror mye på i kveld og som alenestrekes på det minste forslaget. I øyeblikket er hun bare et 4.valg i spillet!



6 Seven Seas (V64-1) kan kanskje være løsningen på den første avdelingen av V64-spillet i kveld. Faktum er at 4-årshoppa har slitt litt med å få det til å løsne, men kapasiteten er fin og hun er mye bedre enn raden. En seier er like rundt hjørnet. Kanskje kan den komme her? Hun skuffet fra tet her for en måned siden, men kan bedre enn som så. Tet fra start til mål?

2 M.H. Herkules (V64-3) er en hest vi nordmenn kjenner godt fra tidligere. Sagholen-traveren har riktignok vært strøket på grunn av feber siden sist han vant på Bjerke dagen før nyttårsaften i fjor, men tar nok neppe den lange turen over grensa uten ambisjoner. Den seiersvante 7-åringen står fint til spormessig og er ute i overkommelig selskap. Naturlig favoritt.