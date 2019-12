Formtoppet lunsjbanker på Axevalla

Fredric Palema har vist flott form i sine siste starter og blir vårt holdepunkt i dagens V4-omgang fra Axevalla.

Her er noe av det vi kan by på i lunsjen onsdag:

10 Fredric Palema (V4-3) har imponert oss i sine to siste seiersløp og viste også solid form som annen bak gode Ingo på Mantorp sist han var ute for en drøy måned tilbake. Dersom formen er noenlunde bevart, tror vi den kapable 4-åringen har en god vinnersjanse og lanserer han som dagens banker på Axevalla. Motstanden er overkommelig.

5 G.R. Sunshine (V4-1) har fortsatt tilgode å vinne travløp, men han holdt lenge stand til tredje i Kalmar i sin siste start og har vist oppadgående formkurve i sine to siste starter. Den fire år gamle vallaken er kvikk den første biten og skulle han få bestemme litt i føringen, er det slett ikke umulig. Vi synes han er verdt litt opmerksomhet i et åpent løp.



6 Bahama Breeze (V4-2) er ei talentfull 3-årshoppe som fort kan være vinneren i feilfri utgave. Hun viste noe av sin starthurtighet sist, men feilet tidlig i tet i det løpet. Dersom hun legger igjen galoppskoene i stallen, kan hun meget vel lede dette hele veien. Må med på alle bonger - og er en utgangshest for systemspillerne!

3 Rise Again (V4-4) har fått ett løp i kroppen etter noen måneders løpspause og avsluttet bra til annen ved den anledning. Står fint til og kan en del på sitt beste. Må regnes tidlig i dette selskapet.

