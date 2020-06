Forrykende V64-kveld med forsøk til StoSprinten

Toppkusk går ALL IN, og skal prøve å felle storfavoritten! Mulig stjernesmell får på seg en BIKE for første gang... Helfrekt objekt som er milevis bedre enn raden! Det vrimler av snadder i kveldens V64-omgang til Halmstad! Du tar vel rygg?

I kveld er det altså duket for forsøk til StoSprinten, og det er et av flere høydepunkter gjennom året for vi som er glad i stor sport. Det pleier dessuten å skje litt av hvert i disse forsøkene, og ingen skal bli overrasket om det kommer en skrell eller to. Våre største bonger er uten bankere, mens de litt mindre har 6 Grande Diva Sisu (V64-3) som banker.



V64-1 : 1 Dreamgirl Hall – Golden Tricks blir HARDT betrodd etter at den var solid på Solvalla sist. Vi er dog ikke helt solgt på denne hoppen, og fra et kaldt spor blir det igjen et tøft opplegg. Vår ide var bra etter pause sist, og det er tydelig at Peter Untersteiner har prøvd å finne litt form til StoSprinten. Nå rykker man dessuten skoene for første gang i karrieren, og fester også på en BIKE for første gang i karrieren. Når Untersteiner gjør slike endringer så pleier det å bli dynamitt, og vi er klart inne på at denne kan bli vrien å plukke ned fra tet. MÅ BARE PRØVES!

V64-2 : 8 Svecak Palema – Er en spennende skrell-ide, og en hest som skal passes i et løp som dette. Var ikke helt tom over mål sist, og møtte da bedre hester enn dette. Har nå fått noen løp i kroppen etter pause, og er trolig ytterligere forbedret til kveldens oppgave. Får dessuten på seg en BIKE for første gang i karrieren, og det kan fort løfte den med 20m om den trives i den vognen. PASSES!

V64-3 : 6 Grande Diva Sisu – Var enorm i finalen på Åby sist, og den fullførte råsterkt da. På klokken stod det 10,2 s 800m, og den falt virkelig med flagget til topps. Kan muligens få gratis tet nå, og fra den posisjonen er dette løpet over. 9 Sashay My Way – Er det opplagte motbudet. Er mye bedre enn raden, den trente enormt før løpet på Solvalla nest sist, og er en av de beste hoppene i årgangen. Kan vinne om det blir feil for favoritten.

V64-4 : 2 Ies Elisabet – Nå skal vel det endelig lykkes for denne? Den feilet med ALT igjen i en trang situasjon ned mot siste sving sist, og gikk med garanti glipp av en plass helt der foran da. Gangen før avsluttet hun helt vilt ute i banen, og varslet superform da (09,3 s 800m). Skal normalt være en sylvass sprinter, og fra drømmesporet bak bilen må sjansene være svært fine. Er en banker for de frekke!

V64-5 : 3 Rajah Silvio – Spurtet sterkt etter pause sist, men kom akkurat for sent til å knipe seieren da. Er normalt ytterligere forbedret med et løp i kroppen etter pause, og fra eventuelt tidlig tet er fort dette løpet over. Motivert favoritt. 11 Arnie Express – Har kommet inn på stallen til flinke Hanna Lähdekorpi, og det skal bli interessant å se om hun kan løfte denne videre. Holdt på å skrelle i V75’en tredje sist, men tapte da på foto for en såpass god hest som Tabasco C.D. Det blir skoløs rundt for første gang på en stund, og på ren kapasitet er denne god nok til å overraske. OBS!

V64-6 : 2 Schweppes – Er det opplagte spillet i finalen, og hesten som bare må prøves. På Åby nest sist satt den i femte innvendig, kom via tredjespor ca 400m fra mål, og spurtet fantastisk bra. Vi hadde 11,4 s 800m / 09,3 s 300m med krefter igjen. Var derfor et mulig skrellobjekt i finalen sist, men da var den ikke som best. Tilbake på sitt beste så er denne mer enn god nok, og det skal bli spennende å se den i hendene til Jepson. Må passes fra et nydelig spor!