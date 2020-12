Forrykende V86-omgang hvor det oser store kroner

Solvalla og Bergsåker står for kveldens V86-omgang! Flere av løpene er vidåpne, og dette går for mot millionutbetaling! Vi jakter storcashen med to bankere! Du går vel ikke glipp av våre fyldige V86-vurderinger?

Sendingen starter klokken 17.30 / V86-1 er i gang klokken 20.30



Solvalla og Bergsåker står for kveldens V86-omgang, og dette er ingen enkel omgang å løse. Her går det fort mot en saftig storutbetaling, og her skal vi virkelig være med å kjempe om de helt store kronene. På de flate bongene banker vi 1 Ies Juvel (V86-5), og 10 Twigs Honor (V86-6). Systemene våre denne onsdagen baserer seg på siste info/analyse da vi vil ha med oss absolutt alt før de leveres. Systemene våre kjøper du på Eksperten. Gå ikke glipp av følgende:



V86-1 : 6 Amour Amour – Er veldig bra, og den har en stor sjanse om den leverer som den skal. Avgjorde enkelt sist, men var ikke helt optimal i aksjonen, og er fikset på siden det løpet. Gikk et enormt løp etter startgalopp nest sist, og kom da til mål med krefter igjen. Lar seg rett og slett ikke stoppe? 9 Classics Never Die – Er noe bedre enn raden, og dessuten SOLID kuskeplusset. Spurtet fint for samme kusk fjerde sist, og fra et nydelig smygspor kan dette bli aldeles riktig. Løpets klare outsider. 1 Nyhet – Trakk seg mye siste 100m sist, men gjorde uansett et OK løp. Har gjort best løp med sko, og den balansen er ikke et problem. Må med på gardering.

Vår rangering : A : 6 B : 9-1-7-3-11 C : 8-4-2-10-12-5

V86-2 : 1 Ara – Vant enkelt fra tet tredje sist (12,2 s 800m). Så kom den til mål med krefter igjen på en god tid nest sist, mens den sist holdt sterkt fra tet over en normalt for lang distanse. Nå passer distansen bedre, og denne kan umulig bli enkel å fange om den får dempe litt underveis. SPILLES! 5 Exclamation Mark – Fikk aldri fritt frem sist, og det var nok noe krefter igjen. Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og vil nok bare bli bedre og bedre fremover. Må med på gardering. 2 Win B. Hill – Blir hardt betrodd direkte etter et lengre avbrekk. Vi så den i prøveløpet på Solvalla sist, og likte IKKE det vi fikk se. Travet bitvis veldig dårlig, og vi er fakta spent på den før dette løpet. Feltes beste hest blir kun en bitteliten outsider for oss.

Vår rangering : A : 1 B : 5-2-12-4-3 C : 11-10-6-8-9

V86-3 : 4 Spartan Cougar – Her er det ekstremt jevnt/åpent, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Hesten vi plasserer knepent først var strålende til seier sist, og dette er en entaktet tøffing som har stor fordel av distansen. Får bare kusken til styringen så dukker den opp på foto. OBS! 4 Goldfever – Er veldig bra, og den gikk et solid løp etter startgalopp sist. Duger på ren kapasitet, og som lite spilt plukker vi den tidlig med på vår bong. 2 Jacoby Keeper – Har spurtet sterkt to ganger på rappen, og den vil få mange tilhengere i totoen. Vær dog litt OBS på at vi her snakker om en fersk 3-åring. For oss blir derfor favoritten kun en liten outsider.

Vår rangering : A : 4-5 B : 2-12-10-11-8-9-7 C : 1-3-6

V86-4 : 10 Helios Di Quattro – Ble det delvis feil for i V75’en sist, men vi syntes uansett at den gikk et klart bra løp i kulissene. Gangen før spurtet den bra på en oppjaget sprint. Er best med sko på alle fire, distansen nå passer perfekt, og får bare kusken til styringen så duger denne godt. OBS! 12 Västerbo Imtheman – Fullførte OK sist, og den holder sin flotte form. Vant for samme kusk tredje sist, og selv om denne kusken er svak så er hesten såpass god at den naturligvis må regnes tidlig. Har kun gått ett løp med sko på alle fire, og da ble det seier. 5 Staro Mojito – Holdt bra fra tet sist, men ble for hissig, og det holdt derfor ikke helt hjem. Er på vei mot formen, og skulle den komme seg foran så er den ikke ueffen. Løpets outsider. Det blir mye spill på 1 Lennart Sjöhammer og 2 U.B. Cool her. Begge disse har prestert MYE dårligere med sko på alle fire, og det er grunnen til at vi ranker de litt ut.

Vår rangering : A : 10-12 B : 5-6 C : 2-1-4-8-11-9-7-3

V86-5 : 1 Ies Juvel – Vinner dette løpet om den leverer som de to siste gangene, og for oss er det snakk om en soleklar V86-banker. Den har sett utrolig fin ut på slutten, og sist var den klink overlegen via 12,3 s 800m. Har vunnet to løp med sko på alle fire, og den balansen er ikke et problem. Her blir det tet, den får trolig dempe litt, og siden skal det ikke være snakk om saken. ALL IN! Løpet ellers er veldig jevnt/åpent, og skulle favoritten her prestere under pari, ja, da kan det virkelig skrelle til.

Vår rangering : A : 1 B : 10-9-12-13-3-5 C : 14-15-6-2-4-11-7-8

V86-6 : 10 Twigs Honor – Har utrolig mye inne, og her har Svante Båth et håp for Derby i 2021. Vant enkelt sist, og kom da til mål med krefter igjen. Har vunnet løp med sko på alle fire før, og den balansen skal ikke være et problem. Svante Båth er dessuten veldig opp på sin springer før dette løpet, og feilfritt blir den alt annet enn enkel å stå i mot. SPILLES! 9 Dollar Doc – Fullførte meget bra etter et tøft opplegg sist, og den falt med flagget til topps da. Er en skikkelig tøffing, den har vunnet løp med sko på alle fire, og er den vi frykter mest. 6 Comes With Age – Ble sittende fast bak Dollar Doc sist, og mange velger å varsle for den nå. Er en fin hest, men fra dette sporet er det vingelrisk, og dermed må den ha tur for å bli ropt opp. Vi ranker den derfor kun inn som et 3-valg.

Vår rangering : A : 10 B : 9-6 C : 2-4-8-3-7-5-1

V86-7 : 3 Remarkable Feet – Har en sjeldent fin oppgave foran seg i kveld, og skulle denne komme seg foran, ja, da tror vi den bare vinner. Har fått fire løp i kroppen etter pause, den har vært tøft matchet, og dette ser noe billigere ut. Er kjapp i vei når den blir laddet med, sporet er perfekt, og vi iler til med tipsnikken. 2 Doctor Doxey Zenz – Dro unna i tøft tempo sist, så ut til å gå mot seier, men så kom melkesyren på oppløpet, og den ble dermed fanget. En kjapp sprint sier nok ikke denne nei takk til, og fra et nydelig spor burde det klaffe for kusken. Er variabel fra start, men den er uansett sikret et bra opplegg. Motbudet. 10 Donners AM – Per Lindroth melder at det er negativt med sko på alle fire, noe som virker rart på oss. Har nemlig gått 29 løp på den balansen, og det har blitt 10 seire samt 8 andreplasser… Er i toppform, og kan komme på lette bein om våre favoritter kjører mot hverandre.

Vår rangering : A : 3 B : 2-10-9-12 C : 4-1-5-7-6-8-11

V86-8 : 8 Nika – Et svakt hoppeløp avrunder denne meget spennende V86-omgangen, og her skal det ikke veldig mye til for å vinne. Nika fortjener virkelig en seier, og den var stor i nederlaget fra samme spor med samme kusk nest sist. Sist gikk den sterkt fra et kaldt spor, og formen er altså helt på topp. Runder alt om det bare løser seg litt underveis? 2 Leia Palema – Er det klare objektet i finalen, og hesten vi frykter. Burde kanskje ha fullført noe bedre sist, men var uansett helt OK mot MYE bedre hester enn dette. Har vært fin i ny regi, rapportene er positive, og den kan ikke få spesielt mye bedre betingelser enn dette. OBS! 11 Havana Boko – Viste 13 s 800m sist, og det ble enkelt. Har funnet formen, den står riktig inne i dette løpet, og takler den bare sporet så er den med helt der fremme. Outsideren.

Vår rangering : A : 8 B : 2-11-7-9 C : 6-15-12-4-10-5-13-1-3