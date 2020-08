Fredag kveld spiller vi V86 til Bjerke

For første gang er det klart for V86 på Bjerke. Vi har tipsene som kan gjøre deg til mangemillionær.

Det ble jackpot i torsdagens V86 fra Bollnäs/Ørebro og neste onsdag avsluttes V86 Super Days med en gedigen multijackpot og her ligger det allerede ca 10 mill ekstra i potten på åtte rette. Når det gjelder kveldens V86, så er det Rolf Lerum som har analysert de fire løpene fra Bergsåker, mens Kurt Leirvåg har analysert de fire Bjerkeløpene. Vi lanserer to bankere, en på Bergsåker og en på Bjerke.

Se fredagens løp fra Bjerke og Bergsåker gratis på Nettavisen. Sendingen starter kl 17.15.





Stall Gundersen viser seg fram

Bjerke går i gang med sin tredje løpsdag på rad i kveld og hele 12 løp står på menyen. Åtte av løpene er kvalifiseringsløp til hhv varmblodsderby og Hoppederby, og to av de fire kvalløpene til Derby, er med i V86. Stall Gundersen har favoritten i begge disse to. 7 Ivan B.R. i V86-2 og 7 Iggy B.R. i V86-4. 7 Ivan B.R. møter klart overkommelig motstand i sitt løp og har den tøffeste konkurrenten i bakspor. Magnus Teien Gundersen siktet nok tidlig mot tet, og der kommer han til å dirigere tempoet underveis. Det er sjelden Magnus brenner med store favoritter. 7 Ivan B.R. blir den ene av våre to V86-bankere i kveld i V86-2.



Frekk banker i V86-5

15 Bellfaks – Har vi SOLID tro på i kveld, og den må bare prøves. Har sett ut som en NY hest etter at man rykket skoene foran, og WOW hvor bra den har vært. Feilet riktignok fra et trangt spor i volten nest sist, men gikk enormt via sporene mot oppløpet, og vi hadde faktisk 17,1 s 400m på klokken med krefter igjen. Sist spurtet den også kolossalt bra, var hakk i hel på Åsrud Vilja over mål, og vi hadde 18,4 s 800m på klokken. Inntrykket etter at man rykket skoene foran er utrolig bra, og fungerer den like fint i kveld, ja, da taper den ikke dette. Distansen har den testet en gang tidligere, og det ble en enkel seier da. Lar seg rett og slett ikke stoppe med knallgode Mats Djuse? 15 Bellfaks er et 3. valg i spillet fredag morgen og vi lanserer Persson-hesten som vår andre V86-banker i kveld.

V86-1 - Bergsåker - Varmblodshester - 1640 meter autostart.

7 Voltaire Gifont – Har vi bitvis blitt veldig imponert av, og dette er en KNALLGOD hest som gjør en spennende start i regi stall Goop. På Solvalla 19. juni i fjor så dundret den på i dødens med Who’s Who i andre utvendig. Knakk lederen, men måtte se seg slått med en halv lengde av Who’s Who. Gikk så ut i UTM 7. juli i starten etter, og igjen ble den kjørt i dødens. Knakk ned Racing Mange, men ble selv speedet ned av knallgode hester som Makethemark/Vitruvio.

Var fakta kun en liten lengde bak i mål, og travet altså 10,8/2100ma. Støter på en svært overkommelig gjeng nå, og har stall Goop fått denne ordentlig til, ja, da kan dette bli gøy. Burde passe perfekt i hendene til Kontio, og vi roper et stort varsko! Plasseres foran 5 Perfect Spirit som blir hardt betrodd, men som har til gode å imponere oss. Vi låser V86-1 på de to hestene.

V86-3 - Bergsåker - Varmblodshester. 2140 meter autostart.

10 Iceland Falls – Et jevnt løp hvor vi plukker med oss seks hester på samtlige V86-forslag. Vår ide får opp en meget god kusk, og det er aldri feil i løp som dette. Er dessuten i toppform, og ble sittende bom fast sist. Kan komme på lette bein med tempo, og den må passes! 11 Faster Than You – Var enorm i nederlaget sist, og den tåler virkelig tøffe opplegg. Har fått to løp i kroppen etter pause, og vil nok vise seg frem i en strålende utgave i kveld. Må med på alt!

1 First Mel Hope – Gikk fullt godkjent etter sjenering sist, og holder sin flotte form. Er KJAPP fra start, og fra eventuelt tet trenger den ikke bli enkel å ha med å gjøre. 12 I.T. Inventor – Er VELDIG bra på kapasitet, og i kveld rykker man skoene på alle fire. Henger den bare sammen som den skal blir den livsfarlig. Svært dyktige Emilia Leo kjører. Med på forslagene blir også 2 Grevin Sisu samt 3 Twice Kronos.

V86-4 - Bjerke - Varmblodshester. Kval Derby. 2600 meter autostart.

Ingen tvil om at en feilfri 7 Iggy B.R. har en meget god vinnersjanse i dette kvalifiseringsløpet til Derby. Men kapasitetshesten til stall Gundersen har blitt disket for galopp i sine to siste løp og det gir grunn til bekymring. Skikker han seg, blir han vrien å slå, men vi velger å gardere.

Først og fremst med stallkompisen 6 Failern som innledet karrieren med to meget overbevisende seiersløp her hjemme. Gundersen valgte så å ta turen til Åby i den siste starten, men det endte med startgalopp og hesten var ikke som best for dagen. Er fersk, men samtidig den som står nærmest storfavoritten på kapasitet. 10 Thai Eros har hatt en strålende sesong, men skal han være med i seierskampen her, så må han opp ett hakk fra løpet sist. Fikk det servert da, men fikk maks som fjerde i et V75-løp som Admiral Knick vant på Forus. Thai Eros er uansett den tredje klare vinnerkandidaten på forhånd.

V86-6/V4-2 - Bjerke - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

To hester skiller seg ganske klart ut i dette sprintløpet. 3 Park View er nestfavoritt, men blir uansett vår klare favoritt. Killingmo-hesten har vist strålende form i sine to siste løp. Kom råsterkt tilbake til 2. plass etter galopp nest sist på Bjerke og ble tatt ned i siste steget i et V75-løp på Klosterskogen sist. Da var distansen 2500 meter. Tom Erik Solberg peiler nok inn teten i kveld og da skal det være bra vinnersjanse.

4 High Into The Sky blir spillefavoritt. Tok ned nevnte Park View fra dødens på Sørlandets travpark fjerde sist (1. juli), men har ikke vært like imponerende i sine to siste løp. De to hestene blir uansett vår dobbeltbanker i kveldens V4 fra Bergsåker/Bjerke.



I V86-spillet tar vi med 9 Mira Prawo på de to største forslagene. Hoppa til Per-Erik Gravdal har kanskje ikke vært like god i det siste, som hun var tidligere i år. Men er så spurtsterk, at dersom hun er tilbake på sitt aller beste, kan det bli seier. 6 Mellby Frodo har tapt sportrekningen kontra favorittduoen. Skulle det likevel klaffe optimalt, er ikke Anderssen-hesten sjanseløs. Tas med det på det største V86-forslaget.

V86-7/DD-1/V4-3 - Bergsåker - Varmblodshester. 2140 meter autostart

10 Boycott – Småskummelt løp hvor det kan være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide ser ut til å gå litt under radaren, og det tar vi i mot med takk. Gikk en strålende sluttrunde sist, og på klokken stod det 11 s 800m. Var et lekkert skue i banen, og er fort ytterligere forbedret til denne starten. Erik Adielsson opp er et SAFTIG kuskepluss, og her må man altså være på vakt! Slår til som en godbit? I DD-spillet tester vi et bankerspill på 10 Boycott.



5 Keegan Trot – Avsluttet bra i debuten for Djuse sist, og vi hadde 12,2 s 800m på klokken. Inntrykket var meget bra, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Nå rykkes skoene på alle fire, den blir kuskeplusset med Mats Djuse, og med en blåser i kroppen er den fort ytterligere forbedret til kveldens oppgave. OBS! 6 Ingesson – Var klink overlegen sist, og har virkelig tent til etter at man rykket skoene på den. Er naturligvis tidlig aktuell igjen, og får stå på outsiderplassen. Bak der er 2 Bo Diddley (ble stum sist), 9 Romantico (skoløs på alle fire) samt 12 Shapes (møter overkommelig motstand) aktuelle og de seks tas med på samtlige V86-forslag.

V86-8/DD-2/V4-4 - Bjerke - Varmblodshester - 2100 meter autostart.

Erik Killingmo kan få en flott kveld på Bjerke. Han trener vår favoritt 3 Park View i V86-6 og han trener den klare favoritten 5 Vitro Diablo i V86-8. Fireårsvallaken skuffet fra tet i norgesdebuten tredje sist, men har deretter levert to knallsterke seiersløp. Er en motivert favoritt i V86-finalen, men støter på formsterk motstand og vi tar med en del garderinger.

1 Aida Mae har funnet en ny formtopp. Bom fast som trolig vinner bak kapasitetshesten Ivan B.R. nest sist og leverte en enorm avslutning til seier mot gode hester på Bjerke sist. Blir nok overfløyet fra innersporet her, men løser det seg kan hun vinne igjen. 2 Denali står endelig flott til spormessig og Mikkelborg-hoppa er i form. Unngår Denali dødens, er hun klart seiersaktuell her. 3 Ilenna Bonanza mangler kanskje litt på den absolutte toppformen, men står fint til og tas med på gardering.

6 Encore Un Sisu har kapasitet til å vinne et slikt løp, men gjør det stadig vanskelig for seg selv. Vi tar med Hamre-hoppa på de to største V86-forslagene. På det aller største finner vi også plass til storoutsideren 4 Quite Cool Classic (ett løp i kroppen etter lang pause, kan være kraftig forbedret i kveld), samt endel spilte 12 Given (Hamre har ikke trua, men med maks klaff er det ikke helt utenkelig).