Frekk banker i herlig V64-omgang

Gävle disker opp med en herlig V64-omgang denne kvelden! Vi jakter en solid opptur ved å gå ALL IN på en frekk banker! Du tar vel rygg på våre oppdaterte tips?

Gävle byr på en knallfin V64-omgang denne kvelden, og dette er en omgang som kan gi BRA BETALT! Vår beste banker i omgangen var kun et 3-valg når dette tipset ble lagt ut. 9 Bellfaks (V64-4) har vært som en "NY HEST" etter at man rykket skoene foran, og vi må bare tro HARDT på at den runder til seier. Ta rygg på følgende:

V64-1 : 3 Deep Pockets – Tet og slutt? Har en aldeles skreddersydd oppgave foran seg, og den leder fort dette hele veien om den leverer på sitt beste. Var uheldig sist, men så OK ut i kulissene med litt krefter igjen. Settes først, men vi tør ikke å banke før den viser litt ordentlig form.

V64-2 : 10 G.G. Ojjdo – Småskummelt og ikke helt lettløst løp. Vår ide var knallgod tidligere i år, fikk så en reaksjon, men sist var den tilbake på sitt beste. Gikk da en bunnsolid sluttrunde bak gode Lome Storm. Duger her om den leverer som sist, og plasseres knepent først.

V64-3 : 10 Zagor Grif – Har fått to løp i kroppen etter pause, og ble sittende bom fast som pigg sist. Er kanskje ytterligere forbedret til denne starten, motstanden er billig, og med flyt duger denne godt. Soleklar ide i et ikke så altfor tøft løp.

V64-4 : 9 Bellfaks – Har vært som en helt «ny hest» etter at man begynte å rykke skoene foran, og var klin overlegen som vår banker sist. Nest sist gikk den 18,4 s 800m med krefter igjen, men da dreide det seg altså om en oppjaget sprint. Mellomdistanse passer bedre, og vi tror fakta at noen og enhver skal få slite å ta i mot denne når den kommer TUNGT til slutt. VI TROR IGJEN MYE PÅ BELLFAKS!

V64-5 : 7 Aramis Bar – Har vært fantastisk bra etter at man begynte å rykke skoene bak, og den har imponert veldig. I kveld blir det igjen på med sko bak, og det er et minus. Skal stå først på ranken, men vi avstår fra et bankerspill. 8 Click Bait – Står i spor åtte, og det er klart at det trekker ned. Gjør dog ikke dårlige løp, og den spurtet meget bra etter et passivt opplegg sist. Er meldt uten sko i kveld, og det er et pluss. Dukker opp på foto med klaff.

V64-6 : 1 Master Blaster – Er egentlig en topphest i grunnlaget, men har slitt i år. Etter pause sist spurtet den ordentlig bra, og varslet endelig litt skikkelig form igjen. Er i utgangspunktet ganske kjapp fra start, og utgangsposisjonen passer fint. Gjør opp om seieren her om den leverer som sist. Vår ide i et ellers veldig fint løp.