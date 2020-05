Frekk banker i knallfin V64-omgang

Høy klasse på løpene, og dessuten alt annet enn lettløst. Her burde det gå mot en ordentlig bra utbetaling! Vi jakter med en banker som var et 4-valg når dette tipset ble lagt ut...

Åby byr på en svært fin, og meget spennende V64-omgang i kveld. Vi blir overrasket om dette ikke betaler ut solid, og jakter storcashen med en frekk banker som vi tror mye på. 9 Alex H.P. (V64-4) er en ordentlig bra 4-åring som er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og som vi ikke tror lar seg stoppe om alt går riktig for seg. Ellers er løpene svært jevne, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V64-1 : 4 Typhoeus Face – Vinner ikke ihjel seg, men en bedre oppgave enn dette kan den bare ikke få. Var dessuten meget bra i nederlaget på en tilsvarende distanse nest sist, og formen virker å være fin. Her lukter det gratis tet, og siden skal det en bra hest til for å plukke den ned. SPILLES. 9 Whipped Eggs – Blir hardt betrodd, men denne fungerte heller ikke sist, den skal ut fra et trangt spor i volten, og vi er fakta usikker på den klare forhåndsfavoritten. Er mer en outsider enn en favoritt for oss.

V64-2 : 14 Te Amo Corazon – Kommer ut etter pause, og debuterer for Stall Westergaard. Husk på at vi her snakker om et talent som ble toer i fjorårets Kriterium, og som da hevdet seg mot betydelig tøffere hester enn dette. Kan fort være en vinner direkte, og vi iler til med tipsnikken. Bak denne er dette løpet jevnt med flere gode hester i grunnlaget.

V64-3 : 1 Konark F. Boko – Her blir talentet 7 Thai Sansa enormt hardt betrodd, og det er ingen tvil om at den er knallgod. Vi likte dog ikke stilen på den sist, og nedover oppløpet så den ikke bra ut. Nå rykker man i tillegg skoene rundt, og vi er usikre på hva som vil skje da. Vår ide var noe uheldig i sitt siste løp, og kom til mål med litt krefter igjen på en god tid. Årsdebuterer i kveld, er kjapp fra start, og må helt klart passes.

V64-4 : 9 Alex H.P. – Når trener Engwerda tar turen til Sverige, ja, da har han ALLTID ambisjoner. Pleier å vinne med 35-40% av hestene han kommer med, og det er kvalitet han kommer med. Alex H.P. er en meget bra 4-åring som bitvis imponerte som 3-åring. Har et latterlig lavt grunnlag målt opp mot kapasitet, og skal normalt ha en stor sjanse i omgivelser som dette. Virker fakta ikke å bli noen favoritt, og det mener vi er feil. Fra et spennende smygspor burde det bli riktig, og vi går fakta for denne som en småfrekk banker i kveldens omgang.

V64-5 : 9 Loes – Småskummelt hoppeløp hvor det kan skrelle til. Vår ide gjør bare fine løp, og tok en fortjent seier sist. Står nydelig til for å smyge med her, det lukter tempo, og vi er veldig inne på at den kan få det sydd opp. Slår til som en frekkis i et ellers veldig jevnt løp?

V64-6 : 10 Global Venture – Er en meget bra hest, og den burde naturligvis vært en klar favoritt her. Gikk fullt godkjent etter pause sist, og da viste klokken vår 11 s 800m med litt krefter igjen. Skal normalt ha gått frem med det løpet i kroppen, hestene til Peter Untersteiner virker å være på riktig vei igjen, og feelingen vår er at denne blåser alt tilslutt. BANKES PÅ DD!