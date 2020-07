Frekk banker i spennende V65-omgang

Bankeren var kun et 3-valg når dette tipset ble lagt ut! Spennende omgang til lunsj! Du blir vel med oss i jakten på en flying start på weekenden?

Solänget står for dagens V65-lunsj, og dette er en lunsjomgang med et bra potensial. Bankeren som vi landet på var kun et 3-valg når dette tipset ble lagt ut, og slikt må vi bare takke for. 7 Noble Boy (V65-6) er på vei mot superformen i nygammel regi, den får normalt gratis tet, og siden er dette hesten å slå. Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 5 Unlimited Face – Har imponert, og det er snakk om en veldig bra hoppe under en rivende utvikling. Vær dog OBS på at den nå møter tøffere motstand, og vi velger derfor å spekulere mot storfavoritten. 4 Lövdala Symphonie – Står ikke tilbake for favoritten på ren kapasitet, og den gjør en spennende start etter litt pause. Kusken er knallgod, og dette er en hest vi velger å plukke med på alt. Leter man på dypet så er 7 Mellby Hyacint en interessant hest. Satt bom fast etter pause på en bra tid sist, er ganske sikkert ytterligere forbedret nå, og får stå som en stor outsider.

V65-2 : 1 Guli Frodo – Har en råtten rad, men la deg ikke lure. Gikk altså et helt ellevilt løp etter en mildt sagt grov startgalopp sist, og kom voldsomt tilbake etter uhellet. Burde ikke ha problemer med å vise frem en 29-tid, og vi er litt inne på at den kan utfordre favoritten om den bare kommer seg feilfritt rundt. OBS!

V65-3 : 7 One Of Us – Står litt tøft inne på kronene, men er god nok på kapasitet, og skal passes fra nydelige betingelser. Er over middels fra start, kusken er offensiv, og her laddes det nok mot tet. Er bare formen sånn noenlunde på plass etter pause så duger denne godt i et løp som dette. OBS!

V65-4 : 12 Buska Blyg – Stod altså til kun 10x flesket i Derby-kval nest sist, og har møtt betydelig bedre hester enn dette på slutten. Går ned flere klasser nå, kusken er svært rutinert, og klaffer det bare litt på veien så må denne være HET i et løp som dette.

V65-5 : 9 Zodiac Kronos – Er i en egen klasse når det gjelder ren kapasitet, og den gjør en spennende start etter et lengre opphold. Rapportene er fine, og det er snakk om en motivert favoritt. Vi avstår dog fra et bankerspill da den tidligere har vist seg å ikke være til å stole på.

V65-6 : 7 Noble Boy – Banker vi frekt i finalen! Den har fått to løp i kroppen etter den kom tilbake på Per Linderoth sin stall, og den har virkelig funnet formen igjen. Var meget solid i nederlaget fra dødens sist, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Er KJAPP fra start, og fra springsporet så er vår klare feeling at den sitter tidlig i tet. Fra den posisjonen må sjansene være store, og vi velger å gå ALL IN I V65-spillet! Var kun et 3-valg når vi la ut våre tips…