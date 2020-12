Frekk lunsjbanker fra Adielsson

Velkjørende Erik Adielsson kusker vår V65-banker på Solvalla.

Vi nærmer oss ukens aller største høydepunkt. Lørdag er det klart for V75-finaler på Bjerke med herlig sport og Gulljackpot i V75.

Men før vi kommer dit skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj på Solvalla og for tredje dag på rad er det jackpot i den norske V65-omgangen. Drøye 400 000 kr ligger ekstra i sekserpotten på Biri. I Sverige er det er det også jackpot i kveld. Hele 1 631 489 SEK venter ekstra i sekserpotten i kveldens V64-omgang på Romme.

I denne artikkelen skal det heretter handle om fredagens V65-lunsj på Solvalla. Rolf Lerum har en velfortjent frihelg og det er Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. De byr på en frekk banker i V65-3 og denne er kun nestfavoritt ca kl 10 fredag.

Adielsson hele veien

Det handler om 3 Let It Go og Erik Adielsson. Den fem år gamle hoppa ledet hele veien på Solvalla fjerde sist, også da med Adielsson som kusk. Avsluttet meget bra sist etter sen åpning. Perfekt tredjespor bak bilen i dag og feelingen er at denne kan være tet og slutt. 3 Let It Go og Erik Adielsson blir vår V65-banker på Solvalla denne fredagen.

Løpet er også V4-1 og her tar vi med favorittspilte 6 Destiny Laughed og spiller således dobbeltbanker i V4-1.

Stefan Persson har DD-bankeren

5 Call Me Brodda blir favoritt i V65-6/DD-1 og Kalmar-hesten tar neppe turen forgjeves til Stockholm og Solvalla denne fredagen. Ble trøtt til slutt i et V75-løp på Åby sist, men fikk et tungt løpsopplegg den dagen. Fredag er det "spetsläge" i V65-6/DD-2 og det må være en bra vinnersjanse for den Thomas Madsen-trente hoppa. 5 Call Me Brodda og Stefan Persson blir vår DD-banker på Solvalla denne fredagen.



