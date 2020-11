Frekk lunsjbanker på Åby

Spennende V65-lunsj på Åby denne fredagen. Vår banker blir neppe favoritt i sitt løp.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

En strålende travhelg er i emning. Lørdag byr Leangen opp til en herlig V75-omgang og søndag er det stor V75-jackpot i Eskilstuna med jackpot og hele 3 494 764 SEK ekstra til fordeling i premiepotten.

Men før vi kommer dit, skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj på Åby med start kl 12.45. Fredag kveld byr så Biri på en flott V65-omgang, mens det er Axevalla som er vertskap for den svenske V64-omgangen fredag kveld.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om fredagens V65-lunsj på Åby. Her er det spillestopp allerede kl 12.45. Rolf Lerum er på en velfortjent frihelg og det er Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. De knaller til med en frekk V65-banker som i titiden fredag kun er et tredjevalg i sitt løp.

Det handler om Andre Eklundh og 10 Doyouknow i V65-2. Løpet er et såkalt P21-lopp og det betyr mange formløse hester på farten. Doyouknow starter riktignok i bakspor, men motstanden er alt annet enn skremmende. Kom strålende tilbake til tredje etter galopp nest sist og holdt farten strålende til andre sist på Axevalla etter et løp uten rygg. Vi tar sjansen og lanserer 10 Doyouknow og Andre Eklundh som vår V65-banker på Åby i ettermiddag.

To hester gjør opp i V65-3/V4-1

Peter Untersteiner blir stor favoritt med 12 Macao i V65-3/V4-1. Fireåringen har vunnet to av sine fire løp i karrieren og har vært solid. Tolvtespor i dag, men er likevel en motivert favoritt. 7 Golden Evasion og Per Henriksen var sterk toer i sin andre start for Per Henriksen og er kanskje enda ett hakk bedre i dag. De to hestene skiller seg klart og i V4-spillet spiller vi dobbeltbanker i V4-1.



Bergh har DD-bankeren

Velkjente Personal Goals er blant vinnerkandidatene i V65-6/DD-2, og tas med på alle V65 og V4-forslagene. Men favoritt i løpet er Robert Bergh og hans 9 Vikens Dome. Stod med to strake seire, før han ble tredje i et V75-løp sist. Trives utmerket over 2600 meter og vi bruker 9 Vikens Dome som vår DD-banker.



