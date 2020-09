Frekk V64-banker i jakten på storcashen

Bankeren var ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut! Flere herlige objekter som du garantert vil like infoen på! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene fra Eskilstuna i kveld?

Eskilstuna står for kveldens V64-omgang, og igjen har vi en FLOTT omgang foran oss. Når det gjelder kveldens BESTE banker så landet vi til slutt på 3 Amiral (V64-6). Var ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut, men gjør den som den skal etter oppholdet så må sjansene være store! Ta rygg på følgende:

V64-1 : 7 Groupie Doll – Et ganske jevnt/fint hoppeløp innleder kveldens V64-omgang, og her er vi bare nødt å prøve oss med Groupie Doll. Var ute i et forsøk til Derbystoet sist, og ble der sittende bom fast som fulltanket. Nå har den fått et løp i kroppen etter pause, og er neppe dårligere i kveld. SPILLES!

V64-2 : 3 Tracy’s Princess – Vant utrolig enkelt på en 14-tid fra tet nest sist, og dette er en bra hest i grunnlaget. Lars Erixon har kjørt den med fin hånd tidligere, og skulle han greie å komme seg foran mot denne billige motstanden, ja, da burde fakta dette være over. Har hatt litt feber siden det siste løpet, men det gikk fort over, og formen skal være meget bra. Spilles fra helt optimale betingelser!

V64-3 : 5 Syntax Broline – Hadde vi hatt en ordentlig toppkusk på denne så kunne vi «tatt av strikken». Så nemlig utrolig fin ut etter pause nest sist, og spurtet da sterkt etter et passivt opplegg. Sist ble det galopp direkte. Kusken i mot, men hesten er god nok i massevis om det bare klaffer på veien. MÅ MED PÅ ALT! Tungt spill blir det på 7 Cruise som hang med til en femteplass i beintøffe omgivelser sist. Vær dog litt OBS på at hester som har vært MAKS SATT opp mot et forsøk til Derby ofte kan få en liten reaksjon i løpene etter. Vi føler derfor at denne favoritten kan felles.

V64-4 : 9 Self Explosive – Har vært KNALLGOD i ny regi, og det har altså blitt to strake seire. Må gå bakfra nå, men det takler den normalt fint, og favoritten har trossalt en solid sjanse. 11 Running Like Hell – Har blitt kjørt av Lars D. Carlson i hele sitt liv, og blitt bortkjørt ved en rekke anledninger. Dette er fakta ingen dum traver, den er spurtsterk, og skal bli spennende å se for en ny kusk i kveld. Er god nok til å skrelle!

V64-5 : 3 Minnestads Ecuador – Har gjort tre løp for sin nye trener, og vi føler den blir gradvis bedre. Fullførte fint sist, og på klokken stod det 11,4 s 800m. Har utrolig fine betingelser foran seg nå, den er ikke så verst fra start, og her blir det nok full fart direkte. SPILLES!

V64-6 : 3 Amiral – Velger vi å banke i kveldens omgang. Når Reden kommer ut med hester etter lengre avbrekk, ja, da pleier de å være klare direkte. Amiral var veldig god i flere løp i fjor, og i sitt siste løp lekte den med en såpass god hest som Mr Marvelous uten å fungere som best. Travet da 12,9/2140ma. Gangen før var den meget god i nederlaget mot knallgode Go West Young Man. Har veldig fine betingelser foran seg nå, og fra eventuelt tidlig tet skal de andre få kjørt seg. BANKES!