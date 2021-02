Frekk V64-banker i omgang med et solid potensial

Eskilstuna byr på nye utfordringer i V64-spillet, og omgangen i kveld bør gi meget bra betalt! Vi jakter V64-suksess med en banker som hadde 18% av innsatsene på seg når vi la ut våre tips...

Eskilstuna byr på en åpen og spennende V64-omgang i kveld. Vi har jobbet svært godt med omgangen, og byr på en hel del V64-snadder. Når det gjelder bankeren som vi landet på så var den langt fra noen favoritt når dette tipset ble lagt ut, og det tar vi i mot med takk. 3 Bearfire (V64-4) har en drømmeoppgave foran seg i kveld, kusken er talentfull, og dette ser dønn riktig ut på forhånd. ALL IN!

V64-1 : 9 Toreador – Et ganske interessant løp innleder kveldens V64-omgang. Skulle favoritten komme gratis til tet, ja, da har den normalt en stor sjanse. Dog går rapportene ut på at man har lyst å kjøre foran med 2 Cast Bolt, og skulle det skje, ja, da kan dette bli sydd opp for vår ide som har fått løp i kroppen etter pause. Avsluttet da klart bra, men var noe tung. Er garantert lettere med det løpet i kroppen, den står i en perfekt rygg fra start, og med tempo blir den ikke enkel å stå i mot. PASSES!

V64-2 : 2 Candice Frontline – Et ekstremt skummelt løp venter, og med skummelt mener vi at her er det ELENDIG KVALITET på alt av hester. Kun 10 000 i førstepremie, og vi kan ikke gjøre annet enn å gardere et slikt løp svært bredt. Ingen av disse har nemlig vist noe som helst på lange tider… Vår knepne favoritt fikk maks, men var OK til fjerde nest sist. Gikk også en OK tid. Har aldri vunnet løp, men kan ikke få bedre betingelser enn dette, og plasseres altså knepent først. GARDER BREDT!

V64-3 : 3 Yankee Blue – Imponerte noe kolossalt når den debuterte for Petri Salmela, og tok fem strake seire for han i fjor. Jogget 14-tider med krefter igjen over mellomdistanse. Ble så knallhardt meldt i V75’en, men gikk uansett OK løp i tøffe omgivelser. Har siden det siste løpet skiftet trener, og kommet inn på stallen til flinke Roni Paldan. Rapportene går i dur, og dette kan utmerket godt dreie seg om en vinner direkte etter oppholdet. Motstanden er nemlig ikke veldig tøff…

V64-4 : 3 Bearfire – Tror vi MYE på i kveld, og den må være svært spillbar. Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og var altså ute i V75’en sist. Havnet da i dødens, som ble til andre utvendig. Ble dradd bakover ned mot siste sving, og fikk langt frem. Kom seg så løs ca 400m fra mål, og angrep direkte. Hentet MANGE lengder, viste 13,0 s 400m, og kunne fakta vunnet det løpet med bedre flyt. Har en smellfin oppgave foran seg i kveld, den får opp Mats Djuse, og fra et nydelig spor bak bilen må vi bare tro hardt! VI BANKER FREKT!

V64-5 : 5 Enjoy’s Elegans – Dette er et ekstremt spennende hoppeløp, og det finnes flere interessante objekter. Hesten som vi vil skrive litt om hadde faktisk kun 1,9% av innsatsene på seg når vi la ut våre tips. Den så smellfin ut etter pause nest sist, men fikk da aldri sjansen, og kom ubrukt til mål. Sist satt den i tredje innvendig, og avsluttet SYLVASST når lukene kom på oppløpet. Igjen passerte den mål med masse krefter igjen. Får opp talentfulle Magnus Djuse i kveld, motstanden skremmer ikke, og vi er altså inne på at denne kan skrelle til om det bare klaffer litt underveis. Formen virker nemlig å være helt strålende…

V64-6 : 9 Zeus Bi – Spennende finale hvor det «STINKER» kjøring underveis. Akkurat det vil vår ide dra nytte av, og i kveld skal Zeus Bi bli svært interessant å følge. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er ordentlig på riktig vei. Så ikke ut til å få skikkelig feste sist, men spurtet uansett godkjent. Er normalt ytterligere forbedret i kveld, den er sikret et bra opplegg fra et nydelig spor, og vi blir alt annet enn overrasket om denne kommer på lette bein til slutt. SKAL MED PÅ ALT!

