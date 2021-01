Frekk V64-banker på Bro Park

Bro Park varter opp med en flott V64-omgang søndag. Vi lanserer en frekk banker.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En fantastisk flott søndag står foran oss og den innledes med en herlig V64-omgang fra Bro Park. Det er også Prix d'Amerique søndag og det løpet ser du gratis på Nettavisen. Det er også jackpot i V75 fra Umåker og her er det 5 129 812 SEK ekstra til fordeling i premiepotten. Leangen skulle opprinnelig hatt V75-omgang lørdag, men denne ble avlyst. Istedenfor er det internasjonal V65-omgang på Leangen søndag kveld.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Bro Park og galopp. Her er det verd å merke seg at det er spillestopp i V64 allerede kl 12.20, mens V4-spillet innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.02.

Vi prøver Skyhawk

Skyhawk tok en enkel seier sist søndag. Har ikke fått tillegg i vekt for det løpet, og vi likte godt det vi så. En hest vi har hatt godt spill på i høst/vinter er 2 Swinging of Venice. Han jakter sin sjette strake i samme løp, men denne gang går vi i mot. Vektbetingelsene er langt hardere denne gang enn før. Vi går på 3 Skyhawk som vår V64-banker på Bro Park søndag i V64-3.



Skyhawk starter også i V4-spillet (V4-1). Han bankerspilles på det minste V4-forslaget, men her tar vi oss råd til litt garderinger på de større forslagene.

Vi synes også 10 Saltillo i finalen har en fin oppgave i V64-6/DD-2, her er formen på sitt beste.