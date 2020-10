Frekk V64-banker på Jägersro søndag

En vanvittig spennende og utfordrende V64-omgang venter på Jägersro søndag. Vi trår til med en helfrekk banker.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En vidunderlig søndag står foran oss i trav- og galoppsporten. Den innledes med en feiende flott V64-omgang på Jägersro der spillerne skal bryne seg på seks handicapløp i en spillemessig gnistrende V64-omgang. Litt senere søndag varter Solvalla opp med en fenomenalt flott V75-omgang der samtlige sju løp er semifinaler i Breeders Crown og til sist er det klart for internasjonal V65-omgang på Jarlsberg med JACKPOT og hele 558 505 SEK ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om søndagens V64-omgang på Jägersro. Her er det som vanlig spillestopp kl 12.45, mens V4-spillet som innledes i V64-3 har spillestopp kl 13.31.

Våre galoppeksperter hadde bra klaff med tipsene på Øvrevoll forrige onsdag og flott systemklaff under forrige lørdags V4-omgang på Klampenborg og nok en flott systemklaff i forrige søndags V4-omgang på Bro Park.

Systemklaff i V4 på Bro Park søndag 18. oktober

Til tross for to førstevalg innenfor V4-spillet på Bro Park denne søndagen, endte V4-utbetalingen på voksne 14 307 kr. Det skyldtes nesten alene toprosenteren 8 Global Gathering i V4-2. På Eksperten ble det herlig fullklaff for to systemer (begge fire andeler a kr 750) og utbetaling på meget flotte 14 307 kr.

Systemklaff i V4 på Klampenborg lørdag 17. oktober

Det ble helt favorittfritt i lørdagens V4 på Klampenborg. Dessverre klaffet det ikke helt med flate kupongene, men på Eksperten ble det fullklaff for systemspillet med fire andeler a kr 750. Utbetalingen landet på flotte 10 659 kr.

Solid systemklaff i V4 og flotte V5-gevinster på Øvrevoll 14. oktober

Den klare favoritten 1 Havana Red innfridde i V4-2 på Øvrevoll onsdag, men de tre øvrige vinnerne var alle overraskelser. Nestfavoritten 4 Alwaysonmymind ble bortvist like før start i V4-2. Vårt systemspill på Eksperten (fire andeler a kr 750) fikk dermed to ganger fire rett og solide 16 690 kr i utbetaling.

I V5-spillet ble det fullklaff for V5-forslaget på Nettavisen med innl. pris kr 960. Her stoppet utbetalingen på fine 5 118 kr. På Eksperten ble det også fullklaff for åtte andelslag i V5.

Vi går for en frekk V64-banker

Løpene på Jägersro søndag er ikke akkurat lettløste. De seks oppgjørene er det man kaller handicapløp, som betyr at en person gir hestene vekt slik at alle hestene skal ha lik sjanse. Nå skjer det jo aldri at hestene kommer likt i mål, for det er mange andre parametere enn vekt som teller. Distanse, baneunderlag, form og jockey er selvsagt viktig, men kanskje aller mest avgjør løpsopplegget underveis. Blir det lusetempo eller overpace, og hvilke hester er involvert i de forskjellige scenarier?

De to største favorittene søndag blir trolig 8 Joker Face i V64-2 og 7 Marta i V64-6. Begge står først på våre forslag, men vi er ikke helt overbevist. Joker Face har kun vunnet et løp på de siste to sesongene og er ofte litt feig i finishen. Marta har aldri hatt mer enn 62 kilo på ryggen i løp. Nå skal hun bære på 66 kilo, og for en ikke så stor hoppe, er vi litt usikre.

Vi drar i stedet frem 3 Bearfoot i V64-3/V4-1. Hun vant Oaks på Jägersro i 2018 og hadde for et drøyt år siden formtall 82, nå er tallet 72. Sist var hun med på et offensivt opplegg og gikk til tet i siste sving. Blir det litt mer avventende ridning denne gang, tror vi på seier. Cornelia Hartsmaar er i knallform og vant to løp på Øvrevoll torsdag. Vi spiller frekt og lanserer 3 Bearfoot som vår V64-banker på Jägersro på søndag.

I V4-spillet bankerspiller vi 3 Bearfoot på det minste forslaget i V4-1, men tar med 7 Dhakota på de øvrige.

