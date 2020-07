Frekk V64-banker på Solvalla

Bankeren er betydelig mindre spilt enn favoritten! Frekke objekter kan fort sørge for at dette blir en gedigen festaften! Du blir vel med på moroa?

Lerum med bra treff i V75-spillet på Sørlandet 18. juli

På Eksperten suste hele 21-andelslag inn i denne V75-omgangen, og det ble en skikkelig opptur for flere av de som tok rygg. Innleveringsprisen på disse andelslagene var fra Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300), og helt opp til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995). Alle disse andelslagene betalte fra Kr.11 759, og oppover.



Lerum fikset cashen i Bodø 18. juli! Kr.1 944 ble til Kr.18 736!

Tipsflyten fortsetter, og undertegnede serverte igjen meget solide vurderinger. Yuma Kitten (2-valg), Kingofthehill F., og Philip Lyn (2-valg) stod alle først på ranken. Philip Lyn ble banket på den minste bongen, og senket altså dagens tyngste favoritt! Vår største bong til Kr.1 944 satt som den skulle, og betalte ut meget solide Kr.18 736.

Lerum med V5-fest på Sørlandet 17. juli! Kr.1 120 ble til Kr.12 612!

Undertegnede var på hjemmebane denne kvelden, og det ble en herlig opptur for de som tok rygg på den største V5-bongen til Kr.1 120. Den satt nemlig som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.12 612,-. Vi gratulerer de som tok rygg!



Lerum med nye supertips i V64-spillet! Kr.864 ble til Kr.9 569! Du var vel med på moroa på Axevalla 17. juli?

Undertegnede serverte nye meget solide V64-vurderinger, og det meste satt til Axevalla 17. juli. Balsamine Font (17%) innfridde som en banker for de frekke! Bravo Santana (25%) lekte seg som en banker av stål! I finalen stod SKRELLEN Eric The Eel (6-valg / 8%) først, og strålende info ble servert. Vår bong til Kr.864 suste inn, og betalte ut svært fine Kr.9 569,-.

Lerum fikset feriepengene! Kr.240 ble til Kr.11 320! Du tok vel rygg i V64-spillet på Bergsåker 16. juli?

Undertegnede serverte DRØMMETIPS til jackpotomgangen på Bergsåker 16. juli, og ALT satt! Hector Sisu innfridde som en banker av stål, mens First Mel Hope innfridde som den nest beste bankeren. New Direction (4-valg) stod først på ranken, og det samme gjorde Aramis Bar (2-valg). Den MINSTE bongen på kun kroner 240 satt som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.11 320,- DD ble i tillegg ranket ut på EN REKKE, og gav en odds på herlige 62,25 - hvor mye fikk du på dobbelen?

Vi ELSKER disse V64-omgangene på Solvalla, og i kveld skal vi virkelig spille frekt i jakten på storcashen. Dagens beste banker for oss er nemlig 3 Mats Tooma (V64-3), og vi tror hardt på tet og slutt! I dette løpet blir faktisk 11 Phoenix Photo trolig dagens tyngste favoritt... Ellers finnes det en rekke godbiter, og vi anbefaler deg å ta rygg på følgende:

V64-1 : 6 Alaska Kronos – Galopperte seg bort sist, mens den var bunnsolid i nederlaget nest sist. Er ikke helt stabil bak bilen, men feilfritt er den såpass bra at den kan vinne et løp som dette fra dødens. Motivert favoritt, men vi tør ikke å stole fullt ut på den. 5 Gobi Princess – Gikk med punktert hjul sist, og det løpet kan man bare se bort fra. Er en av de kjappeste hoppene i årgangen, og fra tet trenger den ikke å bli veldig enkel å fange. 9 Zolly – Er egentlig god nok i massevis, men holder usikker form, og er derfor kun en liten outsider. Det kan dog bli veldig riktig å smyge med nå, og Zolly er etter vår smak for lite spilt.

V64-2 : 1 Lansky – Småskummelt oppgjør hvor det kan skrelle til. Vår ide har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og er veldig på riktig vei. Den gikk HELPIGG i mål etter sene luker nest sist, mens den fullførte klart bra sist. Er sikret et bra opplegg nå, og blir den bare ikke fast så duger den normalt svært godt mot en billig gjeng som dette.

V64-3 : 3 Mats Tooma – Er kveldens BESTE spill, og en hest vi tror hardt på. Kjørte seg tidlig til tet sist, og solgte seg siden SVÆRT DYRT mot en såpass god hest som Exaudio Vici (Grl.600K). Mats Tooma er nå veldig riktig ute, den får gratis tet, og siden skal altså denne bli plukket ned fra den posisjonen på en kjapp bane. Er den som sist så vinner Mats Tooma dette, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V64-4 : 10 Comes With Age – Er en veldig fin 3-åring som utvikler seg fra dag til dag, og vi tror den vil bli veldig bra når den har satt seg skikkelig i kroppen. Gikk et bra oppløp i tøffe omgivelser nest sist, mens den avgjorde enkelt sist. Trenger naturligvis litt fart på forestillingen, men får den først det så er den alt annet enn ueffen. MÅ PASSES!

V64-5 : 6 Ebony Boko – Har blitt strøket inn et spor, og det burde bety tet. Er nemlig brennkvikk fra start. Pleier å være godt forberedt etter pause, og rapportene går også i dur. Leder dette løpet svært lenge. 3 Ural – Har vært TUNG å få i gang i år, men den fullførte godkjent i tøffe omgivelser sist. Til denne starten rykker man skoene foran, og det vil nok løfte den en god del. Møter helt riktig motstand, og skal passes!

V64-6 : 11 Lipstick Tooma – Har vi alltid holdt veldig høyt, og det var ingen bombe at Daniel Reden forbedret den med MYE når han kjøpte den for en tid tilbake. Var enorm når den lekte hjem seieren fra dødens sist, og på klokken stod det 10,1 s 800m som ukjørt. Feelingen er at den er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og selv om det er ganske tøft i mot her så føler vi likevel at favoritten er motivert.