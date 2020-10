Frekk V65-banker i jakten på storcashen til lunsj

Svært spennende V65-omgang med frekk banker! Vi jakter en flying start på weekenden! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene?

Lerum med solid treff på V65-systemene 28. september - tok du rygg?

Vi kom ikke helt i mål på de flate bongene på Klosterskogen denne mandagen, men vår bong på Kr.360 betalte likevel ut fine Kr.2 040,-. På Eksperten leverte undertegnede to systemer (fire andeler a Kr.1 000 / ti andeler a Kr.400), og begge disse systemene suste inn med SEKS RIKTIGE! Utbetalingen ble knallfine Kr.52 204 for hvert av systemene, og det ble dermed en meget fin kveld for flere av våre kunder.



Speedy Jetstar (13,4%) hadde vi SINGEL UTGANG på systemene mot dagens tyngste favoritt, og følgende info serverte vi på godbiten:



V65-1 : 4 Speedy Jetstar – Var fem ganger blant de to beste i fjor, og vant også tre løp. To av de løpene ble vunnet på høsten. Har nå fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og formen virker å være veldig på riktig vei. Leverte en relativt sterk sluttrunde sist, og på klokken stod det 13,9 s 800m. Er normalt kjapp fra start når den løser, den er trolig ytterligere forbedret i kveld, og mot en ikke veldig hard motstand må den passes. Slår til som en ordentlig godbit?

Lerum med V4-FEST på Visby 1. oktober

Alt av V4-bonger satt på Visby denne torsdagen, og meget solide tips ble servert! Kakuna Jons (3-valg / 16%) ble banket på den lille bongen til Kr.144, og det mot dagens nest tyngste favoritt. Janssons Frestelse (18%) var en annen godbit som ble servert, og den holdt lekestue med dagens tyngste favoritt. Den lille bongen til Kr.144 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.1 996,-

Axevalla står for dagens V65-lunsj, og det er en meget spennende omgang vi har foran oss. 11 Being Jolly blir trolig kun et 2-valg i spillet, men den står alene på alt hos oss. Ellers finnes det flere interessante objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V65-1 : 8 Boots Hanson – Er en hest vi tror vil bli VELDIG bra i 2021, men allerede nå har den vist et bra talent. Gikk knallsterkt i kulissene etter galopp nest sist, mens den sist spurtet meget solid. Er en hest med litt masse som har blitt pent matchet i 2020, og som trolig vil komme for fullt neste år. Her er det med få unntak billig i mot, det lange oppløpet er kun et pluss, og her må vi bare varsle skarpt!

V65-2 : 11 Being Jolly – Er en 4-åring under rivende utvikling, og den skal bli svært vrien å ha med å gjøre i et løp som dette om det bare klaffer litt på veien. Feilet som helt klink nest sist, mens den sist holdt lekestue med knallgode Missing Tooma (stod 20m bak). Møter ingen som er i nærheten av Missing Tooma sitt kaliber her, og med ytterligere fremgang så må dette dreie seg om en stor sjanse. Er et soleklart førstevalg, og den må helt klart prøves mot favoritten.

V65-3 : 3 Girlluggage Racing – Spurtet sterkt etter pause sist, og den varslet form direkte da. Burde ha en bra sjanse på å komme seg foran her, og da har den også en GOD sjanse å vinne et løp som dette. Er en motivert favoritt. 1 Emerick – Er i en fantastisk bra form, og blir skummel om det bare klaffer litt på veien. Ble tatt helt bort nest sist, men så pigg ut i kulissene da. Sist spurtet den sterkt mot bedre hester enn dette, og inntrykket var meget bra. PASSES!

V65-4 : 1 Isan – Tet og slutt? Fikk opp Kihlström sist, og da ble det sikkert fra tet. Det var fortjent etter flere gode løp før det. Vi er dog noe usikker på hvor villig denne er når den får opp en kusk som Crebas, og vi nøyer oss med å sette den først. 2 Vikens Generate – Galopperte sist, mens den gikk 12 s 800m nest sist. I løpet nest sist løsnet vognen på oppløpet, og Magnus Jakobsson fikk ikke kjørt den som ønsket. Er ikke så verst på sitt beste, og den kan skrelle med flyt.

V65-5 : 3 Keylor Navas – Satt fast mot betydelig bedre hester enn dette nest sist, og varslet form da. Sist spurtet den meget sterkt, og på klokken stod det 13,2 s 1000m. Er en av de hestene i feltet som har STOR FORDEL av distansen, den står i et perfekt spor, og må helt klart tas på alvor i et løp som dette. Slår til som en ordentlig godbit?

V65-6 : 4 Leica Håleryd – Er ingen stjerne, men den holder toppform, og mot en relativt formløs gjeng så skal mulighetene være fine. Sporet takler den normalt sett, og unngår den bare dødens så burde sjansene være fine. Er en motivert favoritt, men ingen hest vi går ALL IN på.