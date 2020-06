Frekk V65-banker på Biri

Det vrimler ikke av bankerkandidater i kveldens V65-omgang. Vi tror vår småfrekke banker leder hele veien.

En fantastisk trav- og galopphelg nærmer seg når Bjerke til helgen byr på Oslo Grand Prix og storstilt V75-omgang søndag. Lørdag er det V75-finaler med GULLJACKPOT på Bjerke, mens det lørdag kveld er internasjonal V75 i Boden med 72 millioner i premiepotten. Søndag er det i tillegg en strålende V64-omgang på Bro Park med DOBBEL JACKPOT og hele 1 143 653 SEK ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Men før den tid skal vi også gjennom en innholdsrik fredag. Fredagen innledes med V65-lunsj på Solvalla. Fredag kveld byr så Biri på en spillemessig strålende V65-omgang, mens Romme er vertskap for den svenske V64-omgangen i kveld.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Biri. V65 har spillestopp kl 18.55, mens V4-spillet som innledes i V65-3 har spillestopp kl 19.40. Det er ingen lettløst omgang og bankerkandidatene står ikke i kø. Jeg velger meg en småfrekk banker allerede i V65-1.

Leder hele veien for Hop?

Det handler om 2 Solmyr Arvid og Vidar Hop som har en helt riktig oppgave foran seg i V65-1. Geir Kihles seiersvante vallak står på strek og har de verste konkurrentene på 20 meter tillegg. Hesten var meget god toer tredje sist på Biri, mens alt ble feil på Bjerke nest sist. For snaue 14 dager siden var hesten klart godkjent tredje i et monteløp. Vidar Hop er garantert på tetjakt i kveld og selv om 2100 meter kanskje ikke er idealdistansen, må det være bra vinnersjanse. Jeg trår til og bankerspiller 2 Solmyr Arvid i V65-1.

Laber klasse på V65-2

De store profilene glimrer med sitt fravær i V65-2, og i mangel av noe bedre setter jeg 4 Chocostile først på min rangering. Fireårsvallaken til Kim Pedersen kommer ut etter tre måneders pause i kveld etter å ha levert gode prestasjoner i sine siste løp. Motstanden skremmer ikke og det skal være bra muligheter for karrierens første seier i kveld.

Fortjener en seier nå

Fire hester skiller seg litt ut i V65-3/V4-1 og formsterke 5 Nord Sjur er en meget motivert favoritt. Hesten har gjort gode løp i det siste uten å fåvinne. Møter helt riktig motstand i kveld og det skal være bra vinnersjanse.

Snakkhest i norgesdebuten

Til tross for bakspor på sprint, blir norgesdebuterende 10 Hennessy Am stor favoritt i V65-4/V4-2. Det kan godt være hesten er en vinner på direkten, men å bankerspille fra bakspor mot et par gode konkurrenter som står mye bedre til, det er ikke min melodi. Formsterke 3 Ajax Miguain og flinke 1 Bravo Revansch er klare garderingsobjekter.

Høitomt på Martin

Fine kaldblodshester er på farten i V65-5/V4-3/DD-1 og her setter jeg 7 Stensvik Martin først. Han var god toer på Bjerke nest sist, men måtte da gi tapt for formsterke Mjølner Spik oppunder mål. Sist måtte han flere av de beste kaldblodshestene og holdt farten fint etter innvendig løp. Klart billigere imot i kveld og veldig spennende med Eirik Høitomt opp som kusk. I DD-spillet velger jeg å bankerspille 7 Stensvik Martin.



Bedre lykke for seiersmaskinen nå

V65-6/V4-4/DD-2 er et vrient løp for varmblodshester stengt på 800 startpoeng. 7 Seven Cru som ikke har vunnet på evigheter får spillernes tillit. Jeg setter 11 Lucky Vegas først. Kristine Kvasnes tok med seg nyervervelsen til Leangen og et monteløp i debuten for henne. Det endte med disk. Lucky Vegas har vunnet 30 løp i karrieren og selv fra ellevtespor tror jeg på bra vinnersjanse i kveld mot svært passende motstand.