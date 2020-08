Frekk V65-banker på Øvrevoll

Nye utfordringer på Øvrevoll! Svært spennende V65-omgang med mye snadder! Du tar vel rygg på våre eksperter i jakten på V65-suksess?

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-FEST på Bro Park 5. august

Birger og Morten var ordentlig på hugget under V4-omgangen denne onsdagen, og den minste bongen på Eksperten til Kr.480 satt som spikret. Her kunne man hentet ut FINE Kr.2 394 om man hadde tatt rygg. Birger og Morten jakter nye fremganger, og på Øvrevoll torsdag kan de by på følgende:



I morgen er det en viktig løpsdag for hestene som er anmeldt til Norsk Derby 23. august. Derby Trial er V65-5, og i galoppen er det slik at de 15 høyest rangerte får plass i Derby-feltet. Dog er det slik at de tre beste på torsdag er sikret plass i hovedløpet.I øyeblikket ser grensen ut til å gå rundt formtall 75, og det er flere som starter i morgen med lavere formtall.

I dette løpet går vi hardt ut med banker på 5 Native Star. Han skjønte ikke så mye til å begynne med i debuten. Etter hvert forsto han mer, og spurten til annen bak gode Jet Action var strålende. Han trener som en topphest, og for oss er han en god kandidat til seieren både i morgen og i selve Derby.

Ellers er det en variert og flott meny med hoppeløpet Lanwade Stud Stakes (V65-6) som det mest verdifulle. Her blir det veldig spennende å se treårige 9 Ascot Brass mot den eldre garde. 6 Seaside Song gjør det bra nesten hver gang og kan være verst i mot. 7 Nouvelle Lune vil muligens bli favoritt, men hun har aldri fått det helt til på Øvrevoll. 1600 meter er dessuten i korteste laget, og for oss blir det bare en gardering.

De øvrige løpene er åpne, så på V65 bruker vi kun en hest x to hester i de to siste avdelingene på de flate bongene.