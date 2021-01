Frekke objekter i åpen V64-omgang fra Sverige

Det er ikke veldig enkelt å være spiller i kveldens V64-omgang på Färjestad. Vi jakter en saftig opptur med en banker som så LEKKER ut sist...

Färjestad byr på en åpen og spennende V64-omgang i kveld. Flere av løpene er svært vriene å ranke, og når det heller ikke finnes noen opplagte bankere, ja, da tror vi at dette vil gi meget solid betalt. Den klart beste bankeren i omgangen kommer ut i finalen, og vi må bare prøve oss med 9 Quite E. Wood. Så rålekker ut i målgangen sist, og er på vei mot superformen for sin nye trener. ALL IN!

V64-1 : 1 Parfym Alo – Innledningsløpet er av elendig kvalitet, og her kan det vise seg å være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide er heller ingen stjerne, og gikk kun helt OK til maks sist. Er dog ikke så verst fra start, og innersporet i volten burde passe. Rutinerte Ohlsson får sjansen, og motstandsmessig kan nesten ikke denne få en bedre oppgave. PASSES!

V64-2 : 13 Morran – Småskummelt løp med ganske svake hester, og heller ikke de beste kuskene. Vi prøver oss med en fra dypet, og Morran er en hest på riktig vei. Fullførte fint etter sene luker sist, og var ikke helt tom over mål. Står grunnlagsmessig OK inne i dette løpet, og spor 13 i en sportrapp er et ganske bra spor. Kan overraske om favoritten ikke er bedre enn sist.

V64-3 : 11 Aston – Vi prøver oss med et nytt langskudd, men Aston er nok den beste hesten på ren kapasitet i dette feltet, og det skal bli utrolig spennende å se den i ny regi. Har alltid hatt kapasitet langt utover det grunnlaget den har på konto, men den har dessverre rotet det til for seg ved en rekke anledninger. Har nå kommet til en rutinert hestejente, og kanskje vil dette gjøre at den får ut hele sitt potensial uten å rote det til for seg?

V64-4 : 11 Millmighty – Er feltes beste hest, og en som duger bare det klaffer litt underveis. Var fin etter pause sist, men ble passivt kjørt, og kom til mål med litt krefter igjen. På klokken stod det 13,9 s 1000m. Har vært matchet mot langt bedre hester enn dette tidligere, og motstandsmessig er dette en dønn riktig oppgave for vår tipsener. SPILLES!

V64-5 : 3 Missing Tooma – Var helt OK etter pause sist, og den trengte rett og slett den blåseren i kroppen. Når denne kom ut andre gang etter pause for samme trener fjerde sist, ja, da var den klink overlegen via 10,7 s 700m. Sko på alle fire trives den med, og på sitt beste taper den neppe et løp som dette.

V64-6 : 9 Quite E. Wood – Dette er kveldens i særklasse beste banker, og vi kan ikke spekulere mot den i et løp som dette. Er en hest med HØY grunnkapasitet, og den så rett og slett smellbra ut sist. Gikk da helpigg over mål, uten å få helt fritt frem. Det var første gang ut for Andre Eklundh. Har nå fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den har gradvis blitt bedre. NÅ KOMMER SEIEREN!