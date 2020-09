Frekke objekter i en spennende V4-lunsj

Våre litt større bonger er uten banker! Flere helfrekke objekter som kommer å rense godt opp i kuponghaugen om de vinner! V4-opptur til lunsj?

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus - Kr.240 ble til Kr.41 551!

Det meste satt på Forus 25. august, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse).

Dannero står for dagens lunsjomgang, og det er en jevn og spennende omgang som venter. Vi spiller uten banker på de litt større bongene, og skal til lukene med følgende:

V4-1 : 5 Axel Ruda – Var svært god når den plukket ned GODE Thank The Maker nest sist, og 15-tiden gikk den da på en ikke helt optimal bane. Sist feilet den som «klar» på oppløpet, og hadde travet 12,3/1640ma uten galoppen. Ble da testet skoløs, og det var mulig derfor den feilet til slutt. Er veldig kjapp ut med volte, og selv fra et trangt spor kan det bli tidlig tet. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

V4-2 : 3 J.K. Afrodite – Dette er et fint kaldblodsløp, og et løp som er veldig jevnt. Vi garderer bredt, og prøver oss med et mulig supersjokk som tipsener. J.K. Afrodite er slett ingen dum traver, og den er veldig på riktig vei med to blåsere i kroppen etter pause. Løste skarpt ut fra start sist, men feilet da i tetkampen. Avsluttet knallbra via fjerdesporet mot oppløpet, og vi hadde 27,2 s 800m på klokken med krefter igjen. Knallgode Tangen Bork vant det løpet. Er fort ytterligere forbedret til denne starten, og distansen liker den. SKAL MED PÅ ALT!

V4-3 : 6 Somebody’s Promise – Her er det kusk i mot, men Östman er i det minste rutinert, og vi håper at det skal gå bra. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den har vært positiv ved begge anledninger. Er veldig kjapp i vei, den har trolig fordel av sprint, og fra dette sporet kan det opplagt bli tet. Prøves som et smellfrekt sjokkobjekt mot en ikke veldig tøff motstand.

V4-4 : 7 Blue Bell – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den har funnet storformen nå. Gikk en meget solid sluttrunde sist, og da viste klokken vår 14,5 s 1000m. Kan fort være ytterligere forbedret til denne starten, og skal helt klart passes i et løp som dette.