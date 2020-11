Frekke V4-bonger til lunsj

Det vrimler av skrellobjekter i torsdagens lunsjomgang, og vi spiller ordentlig frekt i jakten på storcashen! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte lunsjtips?

Lerum med V4-suksess på Färjestad 16. november

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som spikret. V4-utbetalingen ble meget fine Kr.13 954,-. Hovedgrunnen til at systemet satt var at vi spilte SINGEL UTGANG på 3-valget Kadabra Bolets. Følgende info ble servert på godbiten:

V4-3 : 5 Kadabra Bolets – Er lynrask fra start, og på Färjestad er spor 4/5 de beste sporene bak bilen over mellomdistanse. Vi er derfor inne på at den kan komme seg tidlig foran med offensive Magnus Jakobsson. Er dessuten i fin form, og den vant enkelt sist. Har møtt bedre hester enn dette tidligere i år, og skulle den greie å komme seg foran her, ja, da blir den ikke enkel å slå. SPILLES!

Örebro byr på en SVÆRT SPENNENDE V4-OMGANG i lunsjen torsdag, og vi spiller frekt i jakten på storcashen. Vi låser V4-3 på to "ikke favoritter", og krydrer ellers bongene med en rekke skrellobjekter. Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 7 Fly Even Higher – Vi prøver oss med en ordentlig frekkis direkte denne torsdagen, og vi gjør det med en hest som har bra kapasitet. Spurtet meget sterkt sist, og kom til mål med masse krefter igjen. Spurtet også sterkt nest sist, og var da kun noen få lengder bak den ferske V75-vinneren Gandalf Jaam. Står i et spennende spor nå, den burde få en OK start, og distansen skal ikke være et problem. OBS!

V4-2 : 7 Solkattens Chiron – Har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter et lengre avbrekk, og den gikk et meget fint løp mellom et par galopper sist. Her er det full form i anmarsj, den er solid kuskeplusset med Rikard N. Skoglund, og må helt klart passes i et løp som dette.

V4-3 : 7 Enzo AM – Når vi la ut dette tipset så var altså 2 Argbiggan hardt betrodd, og det kan virke som om spillerne tror at dette løpet kjøres med AUTO. Det gjør det ikke, og vi må bare tro MYE på Enzo AM med drømmebetingelser. Dette er en traver som har vært matchet i tøffe omgivelser, og ofte vært ute på stayerløp. Den eneste seieren i år kom faktisk på en supersprint (24.07), og da gikk den 08,3/1140m. Er lynrask ut med volte, og her må da Per Nilsson være interessert i å prøve seg på teten? Kommer han seg foran så burde dette være over. MÅ BARE PRØVES!

V4-4 : 14 Stella Pona – VIDÅPENT AVSLUTNINGSLØP! Vår ide så ut som en udetonert bombe etter pause sist, og wow hvor bra den så ut. Ble hengt opp i sporene innledningsvis, og bakket seg etter hvert ned i feltet. Spurtet knallsterkt etter sene luker, og var ikke tom over mål. Så rett og slett enormt forbedret ut etter pause! Møter på riktig motstand i finalen, og må tas på alvor. Skreller?