Frisk V65-banker på Leangen

Det er en herlig internasjonal V65-omgang på Leangen i ettermiddag og vi klinker til med en frisk banker.

En ny strålende trav- og galoppuke står foran oss. Også denne uken byr Rikstoto på Super Saturday med internasjonal V75 på Mantorp og ikke minst GULLJACKPOT i V75 på Jarlsberg lørdag kveld. På nasjonaldagen søndag 17. mai er det som vanlig stevne på Øvrevoll med internasjonal V64, men søndagen byr også på Copenhagen Cup og internasjonal V75 fra Charlottenlund.

Før vi kommer dit skal vi gjennom blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Den innledes med lunsjtrav på Bjerke med internasjonal V5/V4, etterfulgt av V4-lunsj fra Umåker. Mandag ettermiddag byr Leangen på internasjonal V65/V4, mens det mandag kveld er stor jackpotomgang i V64-spillet fra Romme med 1 891 603 SEK ekstra i sekserpotten.

Flotte gevinster i V65 på Jarlsberg søndag 10. mai

Det ble flott treff for undertegnedes største V65-forslag (innl. pris kr 1 890 kr) i V65-spillet på Jarlsberg søndag kveld. Storfavoritten 5 Elegant Ima innfridde som banker i V65-1, men både 1 Kjennesgodtut (57,5 prosent) og 7 Moe Tyr (56,4 prosent) sviktet i sine respektive løp. Dermed ble det flotte 13 801 kr i utbetaling. Totalt ble det klaff for seks andelslag på Eksperten.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Leangen og mandagens internasjonale V65-omgang. Her er det spillestopp kl 16.20, mens V4 som innledes i V65-3 har spillestopp kl 17.10. Det er en fantastisk interessante V65-omgang i dag og det lukter fine penger. Biri-trener Andre H. Stensen blir min nøkkelkusk og han er kusk både bak min friske V65-banker og bak min frekke DD-banker.

Kapasitetsmessig helt overlegen

Bankerkandidatene glimrer med sitt fravær denne mandagen og jeg tyr til en sjansebanker. V65-4/V4-2 er mildt sagt uoversiktlig løp, men det er ingen tvil om at fireårige 11 Vestpol Lodin er den kapasitetsmessig klart beste hesten. Hesten er helt sikkert kapabel til gå ned mot 27-tallet på full vei og ingen av konkurrentene er i nærheten av slike tider. Feilfritt er det neppe snakk om saken og en eventuell startgalopp, kan også repareres. Jeg tar sjansen og lanserer 11 Vestpol Lodin i V65-4 som min V65-banker i dag og hesten bankerspilles også på de minste V4-forslagene.



Stensen også med DD-bankeren

V65-6/V4-4/DD-2 byr på et comeback for elitetraveren The Last Ticket som ikke har startet siden NM i fjor grunnet en gaffelbåndskade. Eier og trener Bjørn Nyhus ligger lavt på forhånd og The Last Ticket skal blant annet hente 40 meter på en formsterk 1 C. Brillianto. Nevnte 1 C. Brillianto er mitt klare objekt i løpet. Love You-sønnen har vist solid formstigning i det siste og står svært spennende til på strek i kveld. I en høyinteressant DD-omgang lanserer jeg 1 C.C. Brillianto som min DD-banker.



Favorittspilte 4 Chef Superb og ovennevnte 11 The Last Ticket blir uansett med på samtlige V65 og V4-forslag.

Spennende debutant fra Melby

Det er ingen tvil om at Dag-Sveinung Dalen trives på Leangen og i V65-2 skal han kuske storfavoritten 1 Hidden's Evita. Denne treårshoppa satt delvis stengt over mål i sin debut på Biri for et par uker siden, men i følge Lars Anvar Kolle som kusket da, var det ikke noe spart i mål. Holden's Evita er den ene av to strekhester i V65-2 og er nok en motivert favoritt. Jeg velger uansett å gardere bredt og vil spesielt varsle for 2 Sue som debuterer i løpsbanen i kveld. Her blir det tet eller lederrygg og det gjenstår å se hvor bøs favorittspilte 1 Hidden's Evita er hvis hun sitter i tet. Jeg værer en overraskelse i V65-2 og tar med fem og seks hester på de større V65-forslagene.

Dobbeltbanker i V65-1

Hele 24 000 kroner venter vinneren av V65-1 og veldig mye av kryssene vil havne på favorittduoen 5 Alma Prins og 7 Helle Spik og de skiller seg da også klart ut i løpet. Det er ikke lett å skille dem og jeg rangerer dem noenlund likt. 8 Eidshaugdjerven er en hest jeg alltid har likt, men tøffingen til Veronika Bugge er ikke i det samme slaget som han var tidligere og jeg velger derfor å spille dobbeltbanker i V65-1.

Ingen vil vinne

V65-3/V4-1 preges av at de mest kryssede hestene i løpet, ikke er spesielt glad i å vinne. Favorittspilte 8 Bleke Gnisten vant ingen løp i 2019, men tok hele ni andreplasser, til tross for at Lars Anvar Kolle gjorde det meste rett som kusk. Mitt klare objekt i V65-3/V4-1 heter 12 Gjerv Prinsessa. Det er ikke veldig lett å sveive inn offensive Morten Valstad fra tolvtespor bak bilen, men hoppa er i knallform og har et veldig fint løp på papiret.

Steine også på Leangen

V65-5/V4-3/DD-1 er dagens klart beste løp på Leangen både sportslig og spillemessig. Til tross for en moderat prestasjon sist, blir 3 R.M.G. Lady In Red stor favoritt. Blekkan-traveren kan selvfølgelig vinne, men jeg føler den blir overspilt i løpet. Mitt objekt heter 8 Double Genius som debuterer i regi Anders Lundstrøm Wolden. Wolden er klart positiv på sin hest og kusketalentet Bjørn Steine tar turen fra Østlandet for å kuske. Selv fra åttendespor bak bilen, skal det være vinnersjanse for Double Genius som blir merkelig lite spilt V65-5.