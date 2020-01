Friske jackpotkroner i V65-lunsjen fra Eskilstuna

Det er jackpot i dagens lunsjomgang fra Eskilstuna. Det betyr 604 869 kroner ekstra å spille om i sekserpotten.

Det nærmer seg helgens store høydepunkt på travfronten. Lørdag er det V75 med GULLJACKPOT på Bjerke og det er en herlig V75-omgang som venter. Før den tid skal vi dog gjennom en innholdsrik fredag. Men allerede fredag er det store penger å spille om. Denne innledes med V65-lunsj fra Eskilstuna. Her er det jackpot 604 869 SEK ekstra i sekserpotten. Fredag kveld er det uvanlig V65 på Momarken (ikke ofte Momarken har travkjøring på en fredag) og ikke minst er det DOBBEL JACKPOT i V64 fra Bergsåker. Her ligger det formidable 4 081 884 SEK ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Eskilstuna.

8 Zenzero Jet (V65-1) vant tre løp på 16 starter i 2019 og viste tidvis fin kapasitet som 4-åring. I årets første start i Halmstad 1.nyttårsdag, ble han sittende i fjerde utvendig og avsluttet flott til annen etter 13,5/siste 1000. Vi tror nok den fem år gamle hingsten er ytterligere forbedret med ett løp i kroppen og dersom det klaffer litt med løpsopplegget fra spor åtte bak bilen, tror vi han avgjør dette til sin fordel nedover oppløpet. Motstanden er nemlig helt riktig. Dagens hovedbanker i jackpotrunden.



11 Nimbus Tabac (V65-3) står også han vanskelig til i bakspor, men kan være en alternativ banker i en småvrien V65-runde fra Sundbyholm utenfor Eskilstuna. Djuse-traveren rundet konkurrentene i flott stil fra køen på Romme sist og har vist flott form i hele vinter. Med minste lille klaff på veien, tror vi han runder til ny seier.



4 Charmant (V65-2) blir vårt friske jackpotdrag i et åpent løp uten de klare forgrunnsfigurene. Hoppa har litt inne de dagene hun fungerer, og skulle hun gå feilfritt hele veien i dette selskapet bør hun kjempe helt i toppen. Sist gikk hun bra etter tidlig galopp i tet. Leder hele veien i overkommelig selskap? Hun må med på alle bonger.



12 Toreador (V65-6) kan fort være løsningen på V65-finalen/DD-2. Vallaken kommer ut etter en liten pause og er nok helt sikkert godt forberedt når han nå starter igjen. Han så ikke tom ut da han galopperte i sin siste start og har kapasitet litt utenom sikkert nåværende grunnlag. Han må regnes med vinnersjanse selv herfra.



