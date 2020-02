Frode Hamre skal sikre V75-cashen på Bjerke

Det er en herlig V75-omgang som venter på Bjerke i kveld. Formsterke Frode Hamre kusker Nettavisens V75-banker.

Det er som vanlig en strålende V75-omgang som venter på Bjerke onsdag kveld. Til tross for at fire førstevalg vant forrige onsdag, ble utbetalingen for sju rette pene 42 349 kr. Det ble ikke noen suksess for mine tips forrige onsdag. Men for 14 dager siden, ble det veldig bra suksess. Den kvelden vant det kun ett førstevalg, men ingen andre vinnere var dypere enn 4. valg. Likevel ble det flotte 37 974 kr i utbetaling for sju rette. 4 Selma's Revenue innfridde som den klart største favoritten da.

Leirvåg med supersuksess på ti siste info bonger i V75 på Bjerke 22. januar!

På forslagene på Nettavisen brukte jeg både Selma's Revenue i V75-3 og Alm Randers i V75-4 som bankere. Alm Randers galopperte i kampens hete og ble disket, mens Selma Revenue som ventet vant enkelt.

På Eksperten laget jeg to alternative forslag (Siste V75-jackpot). På det ene av disse spilte jeg også begge de to forannevnte banker, men på det andre spilte jeg kun Selma's Revenue banker. Her ble klaff for totalt ti andelslag:



* Seks andelslag med fire andeler a kr 250 eller fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 44 938 kr på hvert av dem.

* Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 46 144 på hvert av dem.

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling på dette kr 47 568 kr.

Totalt omsatte Nettavisen for ca kr 54 000 i V75 til Bjerke onsdag, mens det ble 455 628 innspilt på de ti andelslagene som gikk inn med sju rette.

I kveld nøyer jeg meg med en banker, da det ser forholdsvis oversiktlig ut i et par av de andre løpene. Den bankeren kommer ut i V75-7 og kuskes og trenes av formsterke Frode Hamre.

Best of All er bare best?

Det handler om fireårshoppa 2 Best Of All. Hun var ganske hardt betrodd også i et V75-løp på Bjerke lørdag 18. januar. Men fra tet måtte hun se seg slått av en knallgode Hands Down. Holdt farten strålende til andre da og i følge trener og kusk var det hoppas beste løp i hans regi. I kveld er motstanden enklere og startsporet er også bedre (stod i åttendespor bak bilen sist). Det kan være at 1 Positano skal sitte i tet, men uansett posisjon skal det være topp vinnersjanse for Muscle Hill-hoppa. Jeg spekulerer ikke og lanserer 2 Best Of All som min V75-banker på Bjerke i kveld og hun blir også min DD-banker.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 2 B: 12-1-10 C: 3-11-9-4-6-8-7

V75-1 - Varmblodshester. Eliten. 1609 meter autostart.

Kun seks hester til start i dette sprintløpet for eliten og på forhånd er det to hester som skiller seg ut.

3 Floris Baldwin gjorde et flott løp på Åby lørdag og ble nummer tre. Det er en stund siden vallaken til Trond Anderssen vant løp, men formen er på oppadgående. Fra tredjespor bak bilen, er det klar tetsjanse i kveld og derfra er det god vinnersjanse. Vinterens slager her hjemme, 4 Patent Leather, var sjanseløs til å ta ned Lionel fra dødens på Bjerke 18. januar. Burde vel strengt tatt blitt toer i det løpet, men ga seg kanskje vel mye mot mål. Er god nok til å vinne dette fra dødens og har klar vinnersjanse.

Jeg står på de to på de to minste V75-forslagene, men tar med meg "gamlingen" 1 Pebbe Simoni på de to største. Står perfekt til for ryggløp i kveld og trives spesielt godt på Bjerke. Blir lite spilt i forhold til favorittduoen, men er vallaken på rett humør, kan han vinne V75-1.

Rangering V75-1: A: 3 B: 4-1 C: 5-2-6

V75-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Fint spilleløp venter i V75-2 og her står jeg på tre hester på samtlige spilleforslag.

3 Lættis blir min klare favoritt. Fireåringen til stall Hamre har utviklet seg flott de siste månedene og vant på flott vis sist. Lættis er bra fra start og det skal være gode tetsjanser også i kveld. 2 Birk Faks ble toer i seiersløpet til Lættis sist. Kom da fram utvendig drøye runden fra mål, men klarte aldri å gå i skikkelig nærkamp.

Så er det 11 Frier Birk. Siden dette løpet er utskrevet som tidsløp, står Frier Birk veldig fint inne på pengene. Men fra ellevtespor må det klaffe underveis. Formen er uansett på topp og motstandsmessig er det ned en liten klasse onsdag. Jeg synes disse tre skiller seg ganske klart ut i V75-2.

Rangering V75-2: A: 3 B: 2-11 C: 12-7-4-1-5-6-9-10-8

V75-3 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Det er svært variende klasse på deltagerne i dette lavgrunnlagsløpet for kaldblods, der jeg kun spiller tre hester på de to største V75-forslagene.

6 Langlands Balder blir min klare favoritt og er også den klart beste hesten. Tapte for gode Valle Grid nest sist og kunne ikke gå i nærkamp med den gode fireårshoppa G.G. Anna på Biri sist fredag. I kveld er det ingen slike motstandere med og får Eirik Høitomt den Heidi Moen-trente vallaken feilfrittt rundet, må det være en meget god vinnersjanse.

Utfordres i første rekke av 10 Olu Dole som var flink vinner fra tet sist. I kveld er det 20 meter tillegg og helt andre forutsetninger. Samtidig er motstanden meget svak bortsett fra min favoritt. Olu Dole er også travsikker og det er en plussfaktor i denne type løp. 5 N.O. Drøm er nok en minst like bra hest på kapasitet som Olu Dole, men her er galopprisikoen vesentlig høyere. Hoppa til Nils Olav Holm får plass på de to største V75-forslagene.

Rangering V75-3: A: 6 B: 10-5 C: 3-4-11-9-11-7-2

V75-4/V5-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

11 Tayno Destrier har vært kanongod i sine siste starter og gjorde karrierebeste sist, da han fra dødens knakk det som var av konkurrenter og tilsynelatende kom uanstrengt over mål. I kveld er det bakspor for vallaken, men Per Ivar Bendiksen har styrt denne med stødig hånd og det er umulig å ikke gi vinnertipset til Tayno Destrier.

6 Digital Evolution feilet fra seg det som så ut som en sikker seier ut av den siste svingen på Jarlsberg sist. Frode Hamres fireårsvallak er et klart motbud til favoritten i kveld. 1 Orlando G.M. vant sist og innfridde sitt tunge favorittstempel. Lykkes Lars Anvar Kolle med å forsvare innersporet, kan det bli ny seier i kveld. Jeg synes de tre hestene skiller seg litt ut i V75-4, og står på disse på de fleste V75-forslagene.

På det største V75-forslaget betaler jeg også for kapasitetshesten 8 The Baron. Mikkelborg-traveren er klart bedre enn raden og er egentlig god nok til å vinne et slikt løp. Klaffer det maksimalt fra det vanskelige åttendesporet bak bilen, er det mulig.

Rangering V75-4/V5-1: A: 11 B: 6-1-8 C: 10-2-5-4-7-3-9

V75-5/V5-2 - Kaldblodshopper. 2100 meter autostart.

Klart skille på hestene i dette hoppeløpet for kaldblods der jeg tar med fire hester på det største V75-forslaget.

9 Talent Ø.K. vant som ventet i debuten for Erik Killingmo og kusk Vidar Hop har stor tro på hoppa også i kveld. Har galoppert mye tidligere i karrieren, men så stødig og fin ut i seiersløpet på Momarken sist. 8 Kleppe Nido gjorde et strålende løp til andre bak kapasitetshesten Vestpol Loke på Bjerke forrige onsdag. Det endog med galopp 1200 meter fra mål. Fireåringen til Kjell Løvdal er under flott utvikling og en klar vinnerkandidat i kveld.

10 Brødsjø Spika vant for Vidar Hop sist og på fart duger hun godt i dette selskapet. Vidar Hop kusket i seiersløpet sist, men han er helt klar på at han har større tro på Talent Ø.K. som han velger å kjøre. De tre hoppene skiller seg litt ut, men jeg tar med meg flinke 6 Skeie Ida på det største V75-forslaget. Står fint til og tuller noen av mine tre ovennevnte, kan det bli seier.

Rangering V75-5/V5-2: A: 8 B: 9-10-6 C: 2-1-5-4-7-3-11

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshopper. 2100 meter autostart.

V75-omgangens mest krysskrevende løp og her betaler jeg for hhv åtte og ni hester på de større forslagene.

9 Norah As blir min knepne favoritt. Hoppa til stall Anderssen vant i norgesdebuten i Drammen i desember, men har ikke helt klare å følge opp. Men var positiv på Färjestad sist og møter klart overkommelig motstand i kveld. 1 Esperanza Trunoise er den beste hesten, men fra førstespor bak bilen blir det veldig sjanseartet. Kommer hun rett på det underveis, er hun tøff nok til å gjøre jobben selv.

10 Dancing Queen har en helt riktig oppgave på papiret, men holder usikker form. På sitt beste, blåser hun et slikt felt. 7 Likeit Or Leaveit snakker Frode Hamre varmt om, men fra sjuendespor bak bilen blir det sjanseartet. 3 Dani's Princess står fint til og er også i bra form. Er hoppa på rett humør for dagen, kan det bli seier.

11 New Action skuffet fra tet som klar favoritt sist, men kanskje passer det bedre løp bakfra. 8 Mega Classic står vanskelig til ytterst på vingen, men har form og kan overraske. 4 Crystals Star står fint til spormessig og tas med på de to største V75-forslagene. 6 Kajsa Nosto er også i fin form og får plass på det aller største V75-forslaget.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 9 B: 1-10-7-3 C: 11-8-4-6-5-2