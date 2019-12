Svært fin førjuls V65-omgang på Forus! Vi jakter med HETE objekter samt en banker som normalt gjør kort prosess! En saftig V65-opptur i vente?

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V65 Forus: Fyldig førjulsmeny med Mikkelsen i hovedrollen på Forus

V64 Solvalla: Knallfin V64-omgang med gullobjekter på Solvalla

V4 Bergsåker: Herlig tirsdagslunsj med godbiter på menyen

Spillsenteret: Fyldig oddsprogram tirsdag - sjekk våre analyser

Oddsdobbel: Sensasjonell høy odds på Liverpool-seier

Oddstips: Leipzig og Forsberg mener alvor

Superquiz: Bli med i vår Superquiz og vinn gavekort

Julekalender: Sjekk dagens luke



Vi er kommet godt i gang med en innholdsrik uke hvor det store høydepunktet skjer lørdag i Drammen hvor det altså er GULLJACKPOT I V75. Husk også på at det SUPERUKE I DD med ekstra penger i DD-potten til den norske banen. Ellers teller vi ned mot nyttårsaften hvor det er MULTIJACKPOT i V75-spillet, og her vil det MINIMUM ligge over 16 millioner ekstra i sjuerpotten på Axevalla.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Forus byr på en FYLDIG FØRJULSMENY i kveld, og det skal altså kjøres hele ti løp. Her blir det både V4 / V65 / V5! HUSK OGSÅ AT DET LIGGER HELE 50 000 EKSTRA I DD-POTTEN! Vårt fokus er rettet mot V65-spillet, og dette er en omgang med et veldig bra potensial. På de flate bongene velger vi å banke 6 Neslands Faksen som bare er best i innledningsløpet. Blir imidlertid veldig hardt betrodd, og vi velger derfor å spekluere noe på systemet på Eksperten. Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 6 Neslands Faksen – Var en notorisk galoppør tidligere, men det er liten tvil om at Kåre Refsland har funnet ordentlig ut av den, og dermed har den også blitt langt mer stabil. På de ti siste løpene har den kun feilet en gang, og radet opp med meget solide prestasjoner. Grunnlaget stiger fort, men den virker uansett å ha såpass mye inne at vi tror det kommer en ny seier i kveld. Velger man likevel å spekulere så er det i første rekke 10 Kringeland Enok, og 7 Åspe Mix vi frykter.

V65-2 : 12 Gigant Stephen – Blåser fort denne gjengen om den er som sist. Har fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den var veldig bra sist. Misset starten med ca 20m, ble siden passivt kjørt, men avsluttet LYNRASKT når lukene kom, og det virket å være godt med krefter igjen over mål. Har et aldeles for lavt grunnlag målt opp mot kapasitet, og vi kan ikke gjøre annet enn å ha god tro på hesten til Dag-Sveinung Dalen.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 6 Sambo Ø.K. – Har et gaveløp foran seg i kveld, og det er kun galopp i mot. Feilet seg bort på startsiden sist, men vi har en mistanke at den skvatt til da V.G. Prinsen kom fykende på startsiden. Oppførte seg etter galoppen, men var da disket. Fungerte fint, og var ikke tom i kulissene. Den blåseren har nok bare gjort godt, og den kan være ytterligere forbedret i kveld. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

V65-4 : 2 Holen Storm – Er veldig humørbetont, og den er ikke spesielt enkel å sveive inn. Har dog helt nydelige betingelser foran seg i kveld, og den kan ikke få et spesielt mye bedre løp enn dette. Kom ut etter pause sist, og satt da fast i kulissene. De kreftene blir gode å ha i kveld, og det er med slike betingelser denne skal spilles. SE OPP!

HUSK AT DET LIGGER HELE 50 000 EKSTRA I DD-POTTEN!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 6 Mr. Malando – Ble det helt feil for sist med mye dårlige rygger, og det klaffet overhodet ikke da. Var positiv gangen før, og den er ordentlig pågang etter et lengre avbrekk. Vi liker at Dalen er tilbake i jolla, og med spor innenfor favoritten så ønsker vi å se en offensiv Dalen. Er nemlig bedre enn hva mange tror fra start, og i kveld håper vi at man ønsker å klinke til på startsiden. Er mer enn god nok til å vinne et løp som dette, og den skal med på alt!

V65-6 : 12 Dupont – Er VELDIG pågang, og har kapasitet til å runde en gjeng som dette om det bare klaffer litt på veien. Den varslet form nest sist ved å spurte bra i kulissene, mens den sist feilet som HELPIGG i angrep på siste bortre. Tapte mye, men kom råsterkt tilbake ute i banen tilslutt. Husk på at denne har møtt mye gode hester når den stod på Østlandet, og har gunstige løp foran seg i litt enklere omgivelser nå. Blir for lite spilt, og her må vi bare varsle skarpt!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.