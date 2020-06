Fyldig lunsj på Visby

Fire løp med 15 hester! Flere mulige godbiter! Våre oppdaterte lunsjtips er klare! Du blir vel med oss i jakten på en flying start på den nye mnd?

Solide gevinster i V75 på Bjerke lørdag 30. mai

Leirvåg valgte å bruke Jackson Avery som banker på sine V75-forslag på Nettavisen denne lørdagen og den måtte nøye seg med 2. plass. På Eksperten ble det dog fullklaff for den ene tråden av andelslagene som het "Siste Bjerke Gulljackpot). Her ble 5 Madelen L.T.C. bankerspilt i V75-7 og omgangens største 4 Komnes Bork var med på kun fire hester. Totalt ble det klaff for 21 andelslag på Eksperten:

Fem andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 10 076

To andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 10 076

Tre andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 494

To andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med seks andeler a kr 332 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fem andeler a kr 400 - utbetaling kr 10 956

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 440

Lerum med solid V4-fulltreff 28. mai - Kr.960 ble til Kr.24 939!

Undertegnede traff meget bra i lunsjen til Halmstad torsdag, og det ble en SOLID opptur for mange av de som tok rygg. Den store bongen med en innleveringspris på Kr.960 satt nemlig som spikret, og betalte ut storfine Kr.24 939,-.



Lerum med V4-suksess 27. mai - Kr.960 ble til Kr.8 776!

Det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på undertegnedes V4-bonger (Eksperten) til Kr.960 denne kvelden på Åby/Örebro. MT Mighty Winner (3-valg) ble lansert som dagens beste banker i V65-spillet, og den vant sitt løp veldig enkelt i V4-1. Stjernesmellen Bikila (6-valg / 2,5%) var med på kun fire hester, og ble også nevnt som en mulig skrell i vår tekst til V65-omgangen.

Visby innleder juni-mnd med en mildt sagt fyldig lunsjomgang. Fire løp med 15 hester, og ingen skal bli overrasket om det kommer en skrell eller to. Vi tror MYE på 15 Super Nice (V4-3), og går alt riktig for seg så runder den normalt til seier. VI BANKER!

Ta rygg på følgende:

V4-1 : 5 New Light Jäger – Var veldig fin i debuten for Wiman nest sist. Vant da sprettlett fra tet, og vi gav den et pluss i kanten. Sist gikk den mer på det jevne i kulissene, men var uansett helt OK. Kan muligens komme seg tidlig foran her, og går den igjen en 16-tid så blir den ikke enkel å fange. SPILLES!

V4-2 : 1 Oliver Nalan – Fredrik Persson kammet med seg to seire sist han besøkte Visby, og her kan det komme en ny. Oliver Nalan gjorde to OK løp på tampen av fjoråret, og er ikke så verst. Dukker opp etter pause, den kan muligens få tet, og i et billig løp som dette duger den. OBS!

V4-3 : 15 Super Nice – Var utrolig bra når den vant på en 10-tid sist, og da gikk den altså med treningsbalanse. Nå rykker man skoene rundt, og selv om det aldri er enkelt å vinne fra 20m tillegg på en kjapp sprint så kan ikke vi gjøre annet enn å tro mye på denne. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

V4-4 : 12 Hasty Helene – Ligger veldig i skorpen, og kan skrelle med flyt i finalen. Den ble sittende bom fast som fulltanket mot tøff motstand nest sist, mens den var solid i nederlaget mot Award Kronos sist. Møter riktig motstand i dette lunsjløpet, og med flyt kan det gå veien. Passes!