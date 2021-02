Fyldig V4-lunsj fra Boden

Fire løp med 15 hester, og nesten som vanlig er det svært spennende på isen i Boden. Vi byr på et par virkelig hete objekter, og går for GULL i denne lunsjen!

Lerum med supertips på V65 i Bergen 17. februar - Kr.1 800 ble til Kr.54 402!

Det ble ikke spesielt lettløst i Bergen denne onsdagen, men undertegnede var igjen riktig på det i Bergen, og det ble dermed solid "påfyll" for de som tok rygg. Hubert B.G. innfridde som en soleklar banker, mens "smellen" Polar Rocky (6-valg) stormvarslet vi for. Den store V65-bongen til Kr.1 800 satt som den skulle, og betalte ut knallfine Kr.54 402,-

I V4-spillet ble det også en solid opptur, og den store bongen til Kr.1 080 betalte ut svært solide Kr.28 606.

Du gikk vel ikke glipp av følgende info på Polar Rocky? :

V65-4 : 1 Polar Rocky – Har fått tre løp i kroppen etter den kom inn på stallen til Gaute Lura, og er veldig på riktig vei. Havnet på vingel sist, og ble etter hvert bakket ned i feltet. Kom via sporene mot siste sving, fullførte meget bra, og på klokken stod det 13,1 s 300m. Vi likte virkelig det vi fikk se. Er fort ytterligere forbedret til denne starten, den er kjapp fra start, og her klemmer vel Bjørn Steine til? PASSES!

Boden inviterer til ISTRAV i lunsjen torsdag, og det er også ekstremt kaldt når løpene skal kjøres. Det er nemlig ventet 15-16 minusgrader, og dette vil kreve mye av de aktive på både to og fire bein. Vi spiller bankerfritt, og skal til lukene med følgende:

V4-1 : 3 Satellit L.A. – Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og den er klart bedre enn de siste resultatene. Ble bortkjørt av Mats Djuse sist, og det ble aldeles feil da. Gikk uansett OK i kulissene etter at det overhodet ikke klaffet. Har vunnet 3 av 4 løp hvor den har gått i tet, den elsker vinterbane (vunnet 5 av 10), og selv om den er litt hardt ute nå så kan dette absolutt gå veien. Prøves som en frekkis!

V4-2 : 14 Get Lucky D.E. – Er en grunnkapabel hest som har slitt med sine problemer gjennom karrieren. Nå virker den å være veldig på riktig vei i regi John Östman, og fullførte fint på en god tid sist. Støter på en svært overkommelig gjeng i dette lunsjløpet, og er mer enn god nok til å vinne. PASSES!

V4-3 : 2 B.W.T. Daenerys – Her er det veldig jevnt blant flere, og det kan være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide holder toppform, og ble sittende bom fast etter at den feilet på startsiden sist. Har en passende oppgave foran seg her, den står i et perfekt spor, og burde dukke opp i fremste rekke. PASSES!

V4-4 : 1 Helix – Var veldig tapper i nederlaget sist, og falt virkelig med flagget til topps. Fikk en litt tøff innledning i det nevnte løpet, før den kom seg til tet. Fikk siden mye trykk på seg, og det var ikke noe å si på at den ble speedet ned til slutt. Har en riktig oppgave foran seg i finalen, og vil lede dette LENGE. SPILLES! Bak denne er løpet veldig jevnt og åpent.

