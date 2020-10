Fyldig V4-lunsj på Romme

Kapabel skrell overrasker? Kapabel frekkis slår til som en godbit? Vi har gjort jobben i tirsdagens lunsjomgang på Romme! Du tar vel rygg?

Romme disker opp med en FYLDIG V4-LUNSJ denne tirsdagen, og det er en lunsj som kan gi bra betalt. Vi skal til lukene med følgende godbiter:

V4-1 : 4 Nordsjö Vinni – Har egentlig alltid vært talentfull, men også hatt sine problemer. I fjor var den for eksempel hakk i hel på en såpass god hest som Alfa Lina på Bjerke (27.08), og travet da 27,1/2100ma. Har nå fått noen løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den blir gradvis bedre. Vant veldig enkelt sist, og det var krefter igjen over mål. Har en stor sjanse om den leverer på sitt beste, og den skal stå først på ranken.

V4-2 : 6 Amour Amour – Et meget fint løp venter, og her kan det være smart å plukke med seg litt hester. Vår ide er svært grunnkapabel, og gikk et kruttsterkt løp etter en grov startgalopp sist. Kom da til mål med krefter igjen, og det i tøffe omgivelser. Vi liker kuskeplusset med Jepson opp, og feilfritt er neppe noen bedre enn denne. MÅ MED PÅ ALT!

V4-3 : 11 Lyx Håleryd – Her er vi klart inne på at det vil bli kjøring underveis, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. Lyx Håleryd kan «ALT» på en god dag, og formen virker dessuten å være OK. Kan ikke få et bedre løp grunnlagsmessig, og er opplagt verdt oppmerksomhet. Overrasker?

V4-4 : 6 Jaguar C. Boko – Skummel finale, og dette er ikke helt lettløst. Vår ide likte vi etter en liten pause sist, og den gikk da ordentlig PIGG i mål etter sene luker. Kan fort være ytterligere forbedret til denne starten, og mot en relativt overkommelig gjeng kan det gå veien. PASSES!