Fyldig V65-meny fra Harstad

Bankerfritt og spennende! Våre oppdaterte V65-vurderinger er klare! Du tar vel rygg?

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus 25. august! Enorme Kr.665 984 innspilt!

Det meste satt denne tirsdagen på Forus, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse), og de betalte ut som følger:

* En bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750) betalte ut Kr.33 523,-.

* To bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.32 385,-.

* Tre bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.31 816,-.

* Tre bonger til Kr.1 000 (fem andeler a Kr.200 / fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.31 247,-.

* Ti bonger til Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fem andeler a Kr.101 / fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.29 540,-.



I V5-spillet ble det kun levert to bonger på Eksperten, begge kostet Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fire andeler a Kr.125), og disse betalte ut Kr.41 551 hver seg.

Totalt omsatte vi for Kr.19 600 til Forus, men spilte altså inn formidable Kr.665 984!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Harstad byr på en spennende V65-omgang i kveld, og vår store bong til Kr.1 800 er uten banker. Her jakter vi solide kroner i V65-spillet, og skal til lukene med følgende:



V65-1 : 7 Philip Lyn – Her er det et veldig skille på hestene, og det er ikke ofte «ELITEN» får konkurrere mot vanlige hester i grunnlaget. Vår soleklare ide har vært helt fantastisk over en lengre periode, og gjør rett og slett ikke dårlige løp for tiden. Var klink overlegen sist, og lekte hjem seieren da. Selv om den er 20m tøffere ute kontra 8 Myr Faksen (syk sist) tror vi på en solid sjanse, og iler til med tipsnikken!

V65-2 : 6 Frozen Sun – Var god i comebacket/ny regi sist, og varslet form direkte. Er normalt ytterligere forbedret til denne starten, den er veldig kjapp fra start, og skulle den komme seg foran så er dette hesten å slå.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 5 Cantaro – Ble sittende fast med vinnerkrefter igjen i V75’en sist, og den var ordentlig positiv etter pause. Er normalt kjapp i vei, den møter riktig motstand, og må helt klart passes i et løp som dette. SKAL MED PÅ ALT!

V65-4 : 3 Suksess Terta – Lanserte vi som en ordentlig godbit sist, og det ble da en enkel seier fra tet. Kan nok en 27-tid i kveld, og da sier det seg selv at sjansene er meget gode i et løp som dette. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 7 Elite B.R. – Kammet med seg en populær hjemmeseier i V75’en sist, og har virkelig funnet seg godt til rette hos Trine Hansen. Har igjen en bra sjanse, men dette er ikke et «rent straffespark» som en del tror. Motivert, men… 3 Camilio – Kan «ALT» på en god dag, og holder dessuten bra form. Trenger ikke å bli enkel å fange fra tet, og den må med på gardering.

V65-6 : 7 Valle Trygg – Er HÅPLØS, men den kan ikke få en bedre oppgave enn dette, og feilfritt har den en stor sjanse å runde til seier. 3 Sjø Bris – Gikk OK i kulissene etter galopp sist, og holder toppform. Dukker opp på foto om alt går riktig for seg.