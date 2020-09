Galoppfest på Bro Park

Den fineste galoppdagen i år! V75! Våre eksperter har gjort jobben for deg! Du tar vel rygg mot utbetalingslukene?

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Birger og Morten byr på følgende til løpene på Bro Park:

V75-1: Kort prosess. For oss er 2 Duca di Como dagens klareste banker. Har startet seks ganger på sand, fem av dem mot den skandinaviske eliten. Seiersmarginen har vært brutalt stor hver gang. Tet fra start til mål.

V75-2: Dette er det eneste løpet vi ikke trekker frem noen spesiell hest. Nr 12 og 14 er strøket, og de gjenstående 13 i dette amatørløpet, er det umulig å skille.

V75-3: Vi synes trioen 7 Irish Trilogy, 5 Noosa Prince og 2 Abolish skiller seg litt ut. De har det høyeste toppnivået, men presterer ikke stabilt. Abolish er norsktrent og har Oliver Wilson som makker. Det er intet minus.

V75-4/V4-1: Her spiller vi fem hester i V4, men satser på en duo i V75. 5 Thunderey (Wido Neuroth) har imponert i sine to seiersløp. Men nå er motstanden hardere, og hestene 2-1-7-3 kan være verdt noen kroner. 2 Reunion Island er skummel om han fungerer på gress.

V75-5/V4-2: Det er dårlig klasse på de beste sprinterne, og slik har det vært i de siste årene. Derfor blir vi ikke overrasket om engelske 6 Maystar eller tyske 3 Zerostress vinner. Men i utgangspunktet bør det nok noen garderinger til her. Wido Neuroths duo 1 Dardenne og 2 Brian Ryan er ikke uten sjanse.

V75-6/V4-3: Er 4 Square de Luynes tilbake på det nivået han var ved seieren i fjor, er han i en egen klasse. I V75 trenger vi en banker i tillegg til Duca di Como, i V4 tar vi med noen flere på joker. Rapportene for favoritten er veldig positive, risikoen består i at det kan bli tungt på slutten etter en start på eksakt ett år.

V75-7/V4-4: Våre beste hopper får besøk av tre gjester fra England. 1 Nouvelle Lune (Neuroth) blir trolig favoritt, men 1600 meter på gresset er nok ikke livretten. Vi tror kanskje aller mest på 4 Silent Night, en treåring med høy klasse. Distansen i Dansk Derby var alt for lang, ellers har hun imponert stort. 6 Seaside Song har vært god, men har misset helt de fem siste gangene hun har løpt på Bro. 12 Mateya fra England var tredje i dette løpet i fjor, og de to som slo henne, er ikke med nå.