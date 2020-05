Gaveløp for hedershesten i Bjerkes mandagslunsj

Dobbeltmillionæren Pebbe Simoni har et gaveløp foran seg i V5-5/V4-3 i mandagens internasjonale Bjerkelunsj.

En ny strålende trav- og galoppuke står foran oss. Også denne uken byr Rikstoto på Super Saturday med internasjonal V75 på Mantorp og ikke minst GULLJACKPOT i V75 på Jarlsberg lørdag kveld. På nasjonaldagen søndag 17. mai er det som vanlig stevne på Øvrevoll med internasjonal V64, men søndagen byr også på Copenhagen Cup og internasjonal V75 fra Charlottenlund.

Før vi kommer dit skal vi gjennom blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Den innledes med lunsjtrav på Bjerke med internasjonal V5/V4, etterfulgt av V4-lunsj fra Umåker. Mandag ettermiddag byr Leangen på internasjonal V65/V4, mens det mandag kveld er stor jackpotomgang i V64-spillet fra Romme med 1 891 603 SEK ekstra i sekserpotten.

Flotte gevinster i V65 på Jarlsberg søndag 10. mai

Det ble flott treff for undertegnedes største V65-forslag (innl. pris kr 1 890 kr) i V65-spillet på Jarlsberg søndag kveld. Storfavoritten 5 Elegant Ima innfridde som banker i V65-1, men både 1 Kjennesgodtut (57,5 prosent) og 7 Moe Tyr (56,4 prosent) sviktet i sine respektive løp. Dermed ble det flotte 13 801 kr i utbetaling. Totalt ble det klaff for seks andelslag på Eksperten.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Bjerke og mandagens tidlige lunsj, der det både er V5 og V4. Det er spillestopp i V5 allerede kl 11.10, mens V4 som innledes i V5-3 har spillestopp kl 12.40. En 13 år gammel vallak blir min nøkkelhest.

Gaveløp for hedershesten

Det handler om 7 Pebbe Simoni i V5-5/V4-3/DD-1. Den 13 år gamle vallaken som også er dobbeltmillionær, holder koken på imponerende vis og har vist meget fin form i det siste. Dagens løp er stengt på 600 startpoeng og motstanden er rett og slett svak. Selv fra spor sju, må dette være en kanonbra vinnersjanse. Jeg går all-inn og bankerspiller 7 Pebbe Simoni i både V5, V4 og DD.



Blir ikke tatt på alvor

Spillerne legger alle pengene sine på duoen 6 Thai Paradise/9 Thai Zeus i V5-3/V4-1 og det er klart at begge har god vinnersjanse. Jeg vil likevel ha med meg en tredje hest. Fireårshoppa 3 Superb Story vant til over 50 ganger pengene på Momarken for to uker siden, etter knallsterk siste 600. Står mye bedre til spormessig i dag og er helt sikkert også forbedret med det løpet i kroppen. Blir nesten ikke rørt i spillet og skal med på samtlige V5 og V4-forslag.



Romtveit har mer på lager

Lars O. Romtveit trener nevnte Superb Story i V5-3/V4-1 og han trener også favoritten i V5-1. 6 Tangen Lea galopperte seg bort sist etter å ha tatt to strake seire før det. Klart passende selskap for 4-årshoppa i dag og hun er en motivert favoritt i V5-innledningen som er blitt et meget fint spilleløp.

Nydelige forutsetninger - hva med formen?

V5-2 er stengt allerede ved 500 startpoeng og det betyr mange formløse hester på farten. Det er et uggent løp og jeg betaler for ni av hestene på det største V5-forslaget. 1 Norwegian Pine har en miserabel programrad ( i likhet med de fleste andre konkurrentene), men fra førstespor har vallaken i det minste optimale forutsetninger. Mitt frekke objekt i et vidåpent løp.

Jessen hele veien?

V5-4/V4-2 er et fint hoppeløp og også i dette løpet er det mange vinnerkandidater. 2 Odd Special Girl har hevet seg i regi Simen Bjørbæk Jessen og gjorde et strålende løp etter startgalopp sist på Jarlsberg. Ble nummer fem i det løpet og avsluttet sterkt. Nå er det andrespor bak bilen og hun er en klare tetfavoritten. 2 Odd Special Girl er mitt klare objekt i V5-4/V4-2.